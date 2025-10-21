Beneficiario de Medicare de Florida Blue sorprendido por aumentos en el próximo

JACKSONVILLE, Fla. — A medida que se acerca el período de inscripción abierta para muchos planes de salud, un beneficiario local de Medicare busca respuestas tras recibir una carta por correo que le informo sobre cambios importantes en su plan para el próximo año; cambios que le costarán más dinero.

Madison Foglio, de Action News Jax, habló con este hombre de Jacksonville, quien afirma que esto le dificultará obtener sus medicamentos.

El Dr. Gary L. Hunter Sr., J.D., nos envió una carta que describe su próximo plan Florida Blue Medicare. La carta muestra cambios significativos en su deducible, diferentes opciones de programas y más información inesperada. Estamos tratando de obtener respuestas.

Esta carta indica que la contribución máxima de Gary Hunter aumentará en $2,000 dólares.

Ya no se ofrecerá su asignación trimestral sin receta médica.

Su deducible de cobertura de medicamentos recetados pasaría de $0 a $615 dólares, solo para los medicamentos de los niveles 3, 4 y 5.

Se cubrirán menos medicamentos que toma. Y ya no se ofrecerán los Beneficios Suplementarios Especiales para Enfermos Crónicos (SSBCI).

Hunter ha estado afiliado a Florida Blue Medicare por discapacidad desde 2017. Dice que estos cambios afectarían su capacidad para obtener sus medicamentos.

“Pagaba un dólar y algo por mi oxicodona. Ahora voy a pagar casi $20”, dijo Hunter.

Hunter sospechaba que esto se debía a la Gran y Hermosa Ley que el Congreso aprobó a principios de este año. Nos comunicamos con todos los congresistas locales de EE. UU. y con ambos senadores de Florida para preguntarles si esto era cierto.

El equipo del congresista Randy Fine (republicano por Florida) nos envió esta declaración:

“El recorte de impuestos a las familias trabajadoras del presidente Trump fortalece Medicare al eliminar el despilfarro y el fraude para proteger los beneficios de nuestras personas mayores, y el aumento del deducible en el plan individual al que se refiere no es un mandato del gobierno, sino una decisión individual de la aseguradora. La lucha del presidente Trump contra la inflación de la era Biden, que disparó el precio de todo, desde los alimentos hasta la atención médica, y los acuerdos de la Nación Más Favorecida del presidente Trump ya están alineando los precios de los medicamentos en EE. UU. con los más bajos del mundo, ahorrando miles de millones a 9 millones de pacientes de Medicaid. No se dejen engañar por el discurso demócrata que culpa al presidente Trump por el desastre de Obamacare; se trata de construir un Estados Unidos más saludable y próspero”.

El equipo del senador estadounidense Rick Scott (republicano por Florida) nos envió esta declaración:

“La OBBB no realizó ningún cambio en Medicare y no sería la causa”.

Me comuniqué con Florida Blue y les pregunté cuál era el motivo del cambio en el plan de cobertura de Hunter. También queríamos saber cuántos otros afiliados de Florida Blue podrían ver un cambio en su cobertura de Medicare.

Nos enviaron el siguiente comunicado:

ACTION NEWS JAX | DECLARACIÓN DE FLORIDA BLUE MEDICARE

Entendemos que las recientes notificaciones anuales de cambios enviadas a los afiliados de Medicare generan inquietud sobre los cambios en los beneficios y costos del plan.

Estas notificaciones anuales obligatorias, enviadas recientemente a los afiliados del Plan Medicare Advantage y de Medicamentos Recetados de Florida Blue en todo el estado, describen las actualizaciones de los beneficios, costos y cobertura del plan para el próximo año.

Los cambios y aumentos de costos varían según el plan individual. Nos solidarizamos con nuestros afiliados que enfrentan aumentos en sus gastos de bolsillo y en el deducible de la cobertura de medicamentos recetados, entre otros cambios.

En los últimos años, el programa Medicare ha experimentado algunos de los cambios regulatorios más significativos de su historia, lo que ha impactado los costos de la atención médica en todo el país. Otro factor importante del aumento de los costos es el mayor uso de medicamentos costosos.

Existen protecciones y medidas implementadas para ayudar a los beneficiarios de Medicare a administrar sus costos de atención médica. Por ejemplo, el límite máximo de gastos de bolsillo para medicamentos recetados es de $2,100 en 2026 y existe un plan de pago de medicamentos recetados disponible para ayudar a los afiliados a administrar los costos mensuales de los medicamentos.

Queremos asegurarles a nuestros afiliados que Nos comprometemos a hacer que la atención médica sea más sencilla, asequible y accesible, y a ayudarles a afrontar estos cambios.

Si nuestros miembros tienen preguntas o inquietudes sobre los cambios en su plan, les animamos a que se pongan en contacto con nosotros llamando al número que figura al reverso de su tarjeta de identificación de miembro.

- Portavoz de Florida Blue Medicare

Traducido al español por Aleny Villa. Haga clic aquí para leer la historia original.

