Concejal de Jacksonville impulsa reducir tiempo de retención de animales en refugio

JACKSONVILLE, Fla. — El concejal de Jacksonville, Raúl Arias, quien representa al distrito de Southside, está respondiendo a las preocupaciones sobre su propuesta para acortar el tiempo que el refugio de animales de la ciudad retiene a los animales callejeros antes de darlos en adopción.

El proyecto de ley de Arias modificaría los requisitos para que el refugio de Servicios de Cuidado y Protección Animal (ACPS) de la ciudad retenga a los animales durante tres días, en lugar de seis, antes de que puedan ser adoptados. Algunos dueños de mascotas y defensores de los animales locales temen que este cambio pueda provocar que las mascotas perdidas, cuyos dueños las están buscando, sean adoptadas por otras familias.

“Queremos que nuestro refugio municipal funcione correctamente y que los animales estén protegidos”, dijo Vickie Nelson, quien administra un grupo de Facebook en Jacksonville que ayuda a reunir a las mascotas perdidas con sus dueños.

Nelson, dueña de mascotas, comentó que a menudo ve a los dueños pasar hasta una semana buscando a sus perros y gatos desaparecidos. No cree que tres días sean suficientes para que esos dueños encuentren a sus mascotas antes de que sean dadas en adopción o, en algunos casos, antes de que siquiera sepan que su mascota está en el ACPS.

“Actualmente, la gente tarda entre 5 y 6 días en enterarse”, dijo Nelson, “no se puede llamar al refugio; no tienen un número de teléfono. Si envías un correo electrónico, lo más probable es que no te respondan a tiempo”.

Es cierto que el ACPS no tiene un número de teléfono directo. El número de teléfono principal de la ciudad de Jacksonville, (904) 630-2489, se utiliza para comunicarse con el refugio. Pero Michael Bricker, jefe del ACPS, nos dijo que está buscando mejorar la comunicación y el marketing del refugio, a medida que posiblemente cambie el tiempo de retención de los animales callejeros.

“Estamos tratando de disminuir la cantidad de animales en nuestro refugio y aumentar la cantidad de animales que están en hogares amorosos”, dijo Bricker.

Tanto Bricker como el concejal Arias le dijeron a Action News Jax que el hacinamiento en el refugio es la principal razón del esfuerzo por acortar el tiempo de retención de los animales callejeros. “Simplemente no hay suficiente espacio”, dijo Arias, “por mucho que financiemos a ACPS, siempre tienen el mismo problema principal: la capacidad de los refugios”.

Bricker nos comentó que apoya la reducción del tiempo de retención de los animales callejeros, tanto para aliviar el hacinamiento como para acelerar el proceso de adopción.

“Simplemente están allí esperando. Y eso es lo que provoca el hacinamiento”, dijo Bricker, “desafortunadamente, solo tenemos una tasa de devolución a los dueños del 12%. Es decir, de todos los perros que llegan a nosotros cada año, solo el 12% regresa con sus dueños”.

Los defensores de los animales locales también expresan su preocupación por otros aspectos del proyecto de ley de Arias, en particular las partes que reducirían las normas para la tenencia de animales, principalmente perros, al aire libre. Uno de los cambios eliminaría los requisitos mínimos de refugio para los perros que se mantienen en el exterior, que actualmente exigen tres paredes, un piso sólido y un techo. Otro cambio elimina los requisitos de peso y grosor máximos para las cadenas utilizadas para atar a los perros al aire libre.

Bricker afirma que eliminar estos requisitos facilitará que el control de animales rescate a los perros de situaciones peligrosas, especialmente en casos de crueldad animal.

“Mientras los perros tengan esas tres paredes, un techo y un piso [en el refugio], no podemos hacer nada al respecto. Incluso si el perro no está tan protegido como nos gustaría”, dijo Bricker.

Nelson, sin embargo, cree que la eliminación de estos requisitos empeorará las condiciones de vida de los perros.

“Creo que debe ser muy claro y específico, porque, de lo contrario, los abogados defensores lograrán que todos en Jacksonville queden absueltos de los cargos de negligencia, lo que en última instancia no ayuda a los perros”, dijo Nelson.

Arias celebrará una reunión pública para hablar sobre su proyecto de ley mañana por la tarde, a partir de las 14:30, en el Ayuntamiento.

