Padre pide respuestas a un año de la muerte de su hijo bajo custodia de JSO

JACKSONVILLE, Fla. — El padre de Charles Faggart, el conductor de food truck de 31 años que murió tras un incidente en la cárcel del condado de Duval, rompió el silencio.

Ha habido muchas manifestaciones y llamados a la justicia tras la muerte de Charles.

Pero la que se realizó el martes, exactamente un año después del incidente que le costó la vida, sumó una nueva voz.

“Cuando mi hijo murió, una parte de mí murió con él”, dijo Charlie Faggart, padre de Charles.

Charlie habló durante la manifestación del martes, vistiendo una camiseta con el logo del food truck de su hijo.

Hasta ahora, no había podido asistir a los eventos realizados en honor a su hijo.

Dijo que el dolor por la pérdida de Charles era demasiado difícil de soportar.

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Pero después de un año sin respuestas concretas, Charlie dijo que era momento de alzar la voz.

“Ha sido difícil para todos, pero especialmente para mi nieto de seis años, bueno, ahora de siete”, dijo Charlie.

El mismo día de la manifestación, la familia de Charles presentó una demanda exigiendo la divulgación de documentos relacionados con su muerte, incluyendo videos.

La Oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO) sostiene que una investigación en curso del FBI impide la publicación de esos registros, a pesar de que la oficina del sheriff ya completó su propia investigación interna en julio.

Aún quedan muchas preguntas.

El informe del incidente de JSO sugiere que Charles, quien fue arrestado tras un caso doméstico, dijo haber consumido fentanilo y que sufrió una convulsión después de comportarse de manera errática y requerir ser inmovilizado.

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Pero los registros médicos no mostraron rastros de fentanilo en su sistema, no respaldaron la afirmación de que sufrió una convulsión y revelaron que incluso tenía dardos de taser incrustados en la piel.

El informe de JSO no menciona el uso de un taser.

El padre de Charles dijo a Action News Jax que había advertido al personal de la cárcel, tras el arresto de su hijo, de que probablemente sufriría fuertes síntomas de abstinencia de alcohol y Xanax mientras estuviera bajo custodia.

“Pensé que probablemente le habrían dado ayuda, pero no recibió la ayuda que necesitaba”, dijo Charlie.

Y mientras la búsqueda de respuestas pasa de las escalinatas de la sede de JSO a los tribunales, el padre de Charles pide compasión.

“Sé que el señor TK Waters sabe lo que se siente perder a un hijo. Sé que entiende por lo que estoy pasando, el dolor y todas las preguntas sin respuesta”, dijo Charlie. “Solo quiero saber qué fue lo que realmente le pasó a mi hijo”.

Según el FBI, hasta el martes no había actualizaciones sobre el caso.

De acuerdo con JSO, los nueve oficiales correccionales a quienes se les retiró la autoridad tras el incidente continúan en funciones administrativas.

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