Cuba ante la incertidumbre tras caída de Maduro

Funcionarios cubanos izaron las banderas a media asta antes del amanecer del lunes para guardar luto por los 32 agentes de seguridad que, según afirman, murieron en el ataque estadounidense del fin de semana en Venezuela, el aliado más cercano de la isla, mientras los residentes se preguntan qué significa la captura del presidente Nicolás Maduro para su futuro.

Los dos gobiernos son tan cercanos que los soldados y agentes de seguridad cubanos a menudo servían como guardaespaldas del presidente venezolano, y el petróleo de Venezuela ha mantenido a flote la economía de la isla, que atraviesa dificultades, durante años. Las autoridades cubanas dijeron durante el fin de semana que los 32 habían muerto en el ataque sorpresa, pero no han dado más detalles.

La administración Trump ha advertido abiertamente que derrocar a Maduro ayudará a lograr otro objetivo de décadas: asestar un golpe al gobierno cubano. Separar a Cuba de Venezuela podría tener consecuencias desastrosas para sus líderes, quienes el sábado pidieron a la comunidad internacional que se opusiera al “terrorismo de Estado”.

El sábado, Trump dijo que la ya debilitada economía cubana se verá aún más afectada por la destitución de Maduro.

“Está en decadencia”, dijo Trump sobre Cuba. “Está a punto de colapsar”.

Muchos observadores dicen que Cuba, una isla de unos 10 millones de habitantes, ejercía una notable influencia sobre Venezuela, una nación rica en petróleo con el triple de población. Al mismo tiempo, los cubanos han sufrido durante mucho tiempo constantes apagones y escasez de alimentos básicos. Y después del ataque, se despertaron ante la posibilidad, antes inimaginable, de un futuro aún más sombrío.

“No puedo hablar. No tengo palabras”, dijo Berta Luz Sierra Molina, de 75 años, entre sollozos, mientras se llevaba una mano a la cara.

Aunque Regina Méndez, de 63 años, es demasiado mayor para unirse al ejército cubano, dijo que “tenemos que mantenernos firmes”.

“Denme un rifle y me iré a luchar”, dijo Méndez.

El gobierno de Maduro estaba enviando un promedio de 35.000 barriles de petróleo diarios durante los últimos tres meses, aproximadamente una cuarta parte de la demanda total, dijo Jorge Piñón, experto cubano en energía del Instituto de Energía de la Universidad de Texas en Austin.

“La pregunta para la que no tenemos respuesta, que es crucial, es: ¿Permitirá Estados Unidos que Venezuela siga suministrando petróleo a Cuba?”, dijo. Piñón señaló que México suministraba a Cuba 22.000 barriles de petróleo al día antes de que la cifra cayera a 7.000 barriles tras la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a Ciudad de México a principios de septiembre.

“No creo que México intervenga en este momento”, dijo Piñón. “El gobierno estadounidense se volvería loco”.

Ricardo Torres, economista cubano de la American University en Washington, afirmó que “los apagones han sido importantes, y eso que Venezuela todavía envía algo de petróleo”.

“Imaginen un futuro a corto plazo sin ese suministro”, dijo. “Es una catástrofe”.

Piñón señaló que Cuba no tiene el dinero para comprar petróleo en el mercado internacional.

“El único aliado que les queda con petróleo es Rusia”, dijo, y agregó que este país envía a Cuba alrededor de 2 millones de barriles al año.

“Rusia tiene la capacidad de cubrir la demanda. ¿Tienen el compromiso político o el deseo político de hacerlo? No lo sé”, dijo.

Torres también cuestionó si Rusia tendería una mano.

“Involucrarse con Cuba podría poner en peligro sus negociaciones con Estados Unidos sobre Ucrania. ¿Por qué lo harían? Ucrania es mucho más importante”, dijo.

Torres afirmó que Cuba debería abrir sus puertas al sector privado y al mercado y reducir su sector público, medidas que podrían incentivar a China a intervenir y ayudar a Cuba.

“¿Tienen alguna alternativa? No creo que la tengan”, dijo.

Coto informó desde San Juan, Puerto Rico. Los periodistas de Associated Press, Milexsy Durán en La Habana e Isabel DeBre en Buenos Aires, contribuyeron a este reportaje.

Siga la cobertura de AP sobre América Latina y el Caribe en https://apnews.com/hub/latin-america.

Esta historia ha sido corregida para indicar que Rubio visitó México a principios de septiembre, no en agosto.

