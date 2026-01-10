Disney World vuelve a ofrecer oferta de entradas para residentes de Florida

Walt Disney World ha anunciado el regreso de su popular promoción para residentes de Florida, la oferta de boletos Discover Disney.

Esta oferta brinda a los residentes acceso con descuentos significativos a los siguientes parques temáticos de Disney World entre el 12 de enero y el 16 de mayo:

Magic Kingdom

EPCOT

Disney’s Hollywood Studios

Disney’s Animal Kingdom

Las siguientes opciones de boletos son válidas para un parque por día y se pueden usar en fechas no consecutivas dentro del período de la oferta:

Boleto de 4 días: $64 por día, más impuestos (total: $255 más impuestos)

Boleto de 3 días: $79 por día, más impuestos (total: $235 más impuestos)

Se requieren reservaciones anticipadas para cada fecha de visita.

Además del clásico boleto Discover Disney, Disney también ofrece una opción para residentes de Florida de “2 días, 2 parques” que permite a los titulares de boletos visitar EPCOT y Disney’s Animal Kingdom por $190 más impuestos entre el 12 de enero y el 18 de abril.

Quienes deseen hospedarse en hoteles seleccionados de Disney Resorts Collection también pueden disfrutar de descuentos de hasta el 30% en habitaciones hasta el 30 de abril.

Para participar en estas promociones, debe ser residente de Florida y presentar un comprobante de residencia (como una identificación de Florida) al ingresar a los parques.

Para consultar las ofertas de Disney para residentes de Florida, haga clic aquí.

>>> VER ACTION NEWS JAX EN VIVO <<<

[DESCARGA: Aplicación gratuita Action News Jax para recibir alertas sobre noticias de última hora]

[REGÍSTRATE: Noticias Action News Jax - Titulares diarios]

Haz clic aquí para descargar las aplicaciones gratuitas de noticias y clima de Action News Jax; haz clic aquí para descargar la aplicación Action News Jax Now para tu Smart TV y haz clic aquí para ver Action News Jax en vivo.