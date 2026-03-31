Empleado de IDEA River Bluff bajo investigación por presunta conducta inapropiada, madre indignada

JACKSONVILLE, Fla. — Una escuela charter en Jacksonville está investigando a un miembro del personal por presunta conducta inapropiada.

IDEA Public Schools informó que un empleado de IDEA River Bluff no puede estar en el campus mientras dure la investigación.

Madison Foglio, de Action News Jax, habló con la madre de un estudiante, quien dice que su hijo intentó reportar algo la semana pasada.

“Mi hijo llegó un poco traumatizado”, dijo Bella, madre de un estudiante de IDEA River Bluff. “Eso no estuvo bien”.

Cuando su hijo de 10 años llegó a casa el jueves pasado, Bella le preguntó de inmediato si algo estaba mal. Ella usa ese nombre para proteger su identidad.

“Me dijo: ‘Mamá, un entrenador de educación física tocó la parte de arriba, el pecho, de una niña, si puedo decirlo así’”, contó Bella. “Fue y se lo dijo a otra maestra… y le dijeron a mi hijo que se callara y que no dijera nada”.

IDEA Public Schools confirmó a Action News Jax que un miembro del personal en IDEA River Bluff está siendo investigado por acusaciones de conducta inapropiada.

En un comunicado enviado a Action News Jax, la organización dijo en parte:

“El miembro del personal no puede estar en el campus mientras dure la investigación. Estamos trabajando en conjunto con las autoridades y tomando las medidas correspondientes de acuerdo con la ley y las políticas de la red”.

“Ha habido demasiados incidentes en IDEA River Bluff, en University Blvd”, dijo Bella. “Están contratando maestros que están tocando a nuestros hijos y no están seguros”.

El pasado mes de julio, Action News Jax informó que James Tellis, exdecano de IDEA River Bluff, fue arrestado por delitos sexuales contra un menor, incluyendo agresión sexual.

Es importante señalar que Tellis no trabajaba para IDEA cuando ocurrieron los presuntos delitos.

Al enterarse de este nuevo caso, Bella dijo sentirse afectada.

“Me duele el corazón porque él le entregó el diploma a mi hija cuando cruzó el escenario”, dijo a Action News Jax.

Ahora, Bella está alentando a otros padres a hablar con sus hijos.

“La gente realmente necesita empezar a preguntarle a sus hijos cómo les fue en el día… si un maestro los incomodó… hay que cuestionar más porque uno nunca sabe lo que está pasando”, dijo.

Contactamos a IDEA Public Schools para saber si están investigando las acusaciones de que el hijo de Bella fue desalentado de denunciar.

La organización respondió que se trata de una investigación en curso y que continuarán revisando todas las denuncias.

Puedes leer el comunicado completo a continuación:

“IDEA River Bluff está al tanto de las acusaciones de conducta inapropiada por parte de un miembro del personal. El empleado no puede estar en el campus mientras dure la investigación. Estamos trabajando en conjunto con las autoridades y tomando las medidas correspondientes de acuerdo con la ley y las políticas de la red. IDEA está comprometida con la seguridad y el bienestar de su personal y estudiantes. Dado que se trata de una investigación en curso, no podemos comentar más sobre este caso. Todas las preguntas relacionadas con esta investigación deben dirigirse a las autoridades locales”.

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