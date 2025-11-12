Jacksonville Beach considera nueva lista de reglas para sus parques

JACKSONVILLE BEACH, Fla. — Si visita los parques de Jacksonville Beach, pronto podría encontrar nuevas reglas.

El lunes, durante una reunión municipal, se presentó una lista de restricciones propuestas que abarca desde el tipo de música permitida hasta el uso de los baños.

Esta propuesta afectaría a 13 parques de la ciudad.

Algunas de las normas que se están considerando incluyen la prohibición de espectáculos, interpretaciones musicales o exhibiciones en cualquier parque o área recreativa, así como el uso de micrófonos electrónicos sin la autorización del departamento de parques y recreación.

La ordenanza también prohíbe la reproducción de música obscena u ofensiva.

“Me encantaría que no ocurriera, ya sabes, cuando intento disfrutar de un parque”, comentó Katie Griffith, una madre de la zona.

Otra norma propuesta es que ninguna persona mayor de seis años puede entrar a un baño exclusivo para personas del sexo opuesto.

Y no se podrá jugar de forma brusca en las instalaciones del parque, incluyendo deportes como fútbol americano, baloncesto, béisbol o fútbol, ​​a menos que se esté en una zona designada.

“Me parece un poco exagerado”, dijo Griffith.

Los padres con los que habló Action News Jax dijeron que, si bien algunas de estas normas pueden ser beneficiosas, otras son demasiado restrictivas.

“¿Por qué limitar dónde podemos jugar?”, dijo la madre Katie Oberby. “No creo que sean necesarias tantas restricciones”.

Todas las normas propuestas están diseñadas para proteger no solo al público, sino también la propiedad pública y el medio ambiente.

Action News Jax aún está investigando cómo se aplicarán si se aprueban.

Esta propuesta aún no se ha sometido a votación.

