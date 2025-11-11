Miles de personas rinden homenaje a veteranos en el desfile del Día de los Veteranos en Jacksonville

JACKSONVILLE, Fla. — Miles de personas marcharon el martes en el desfile anual del Día de los Veteranos en Jacksonville.

Action News Jax vio a Lily Evans luciendo la placa militar de su abuelo. Ella comentó que hoy y siempre honra su legado.

“Él falleció hace unos años, así que es muy especial para mí”, dijo Evans. “Me hace sentir conectada con él”.

Francina Muller dijo que lleva siete años asistiendo al desfile. Aunque no es veterana, afirmó que asistir en honor a quienes lo sacrificaron todo por nuestro país es lo menos que puede hacer.

“Estos hombres hicieron mucho por nosotros. Lucharon por nosotros. Nos protegieron y los amamos”, dijo Muller. “¡Que Dios los bendiga, sigan con el buen trabajo!”

Dedrick Thomas no es veterano, pero su esposa sirvió 20 años en la Armada de los Estados Unidos.

“Creo que es fundamental honrar a los veteranos, porque son quienes velan por nuestra seguridad en este mundo en constante cambio”, dijo Thomas.

Thomas llevó a sus hijos al desfile con la esperanza de que se llevaran este mensaje.

“El servicio es primordial”, dijo Thomas. “Los más grandes entre nosotros son los que sirven, y quienes están en las fuerzas armadas son los que más sirven, por lo que deben ser honrados”.

