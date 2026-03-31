Vandalizan antigua cárcel de St. Johns horas después de aprobar su demolición

ST. AUGUSTINE, Fla. — El contratista de un edificio histórico en el condado St. Johns asegura que fue vandalizado la noche del viernes.

El aparente acto de vandalismo quedó captado en un video grabado por un testigo con su celular. El incidente ocurrió horas después de que la Junta de Revisión Arquitectónica Histórica (HARB) aprobara más secciones del edificio para su demolición parcial, según el contratista Chad Schwaninger, de KRB Construction.

Schwaninger dice que empleados del restaurante Forgotten Tonic, ubicado frente al sitio histórico, vieron a un hombre enmascarado vandalizando el edificio la noche del viernes.

“Una de las meseras se acercó a hablar con él y él dijo que le habían pagado una organización religiosa para estar allí y que se metieran en sus asuntos. Luego terminó de pintar con aerosol el edificio”, dijo Schwaninger.

Según el contratista, el sospechoso luego arrojó un ladrillo envuelto en plástico con las palabras “Sorry Frederick Douglas”, una cruz y una cuerda a cada lado.

“Varias personas llamaron a la policía. Había gente cenando aquí cuando esta persona, completamente cubierta, no se le veía la cara, estaba actuando. Tenía gafas, guantes, cinta adhesiva… llevaba un traje completo. Lo único que sabemos es que era un hombre blanco, de unos seis pies de altura y en sus 40 años”, describió Schwaninger.

El motivo y el mensaje detrás del acto aún no están claros. Como informó Action News Jax el viernes, Schwaninger y los propietarios del edificio, John y Sonia Rude, buscaban aprobación para continuar con la demolición parcial de la antigua cárcel de la ciudad debido a problemas estructurales señalados en un informe de ingeniería. La junta local les otorgó permiso para continuar con la demolición parcial.

Schwaninger explica que ahora los propietarios pueden demoler completamente el segundo piso en la sección frontal oeste, pero las paredes de la cárcel, el garaje y la parte trasera deben permanecer intactas por ahora, hasta una próxima reunión.

El contratista afirma que los dueños intentaron salvar la estructura histórica. “Han invertido más de 100 mil dólares en este edificio y ahora están gastando aún más para desmontarlo ladrillo por ladrillo y poder reutilizarlos”, dijo Schwaninger.

El edificio será reconstruido utilizando sus ladrillos originales. Según el contratista, los pisos superiores volverán a ser una residencia privada, esta vez para los propietarios, y los niveles inferiores estarán disponibles para uso comercial.

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