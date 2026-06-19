Arrestan a 29 personas en “Operativo Jaque Mate”

Jacksonville, Fla. — La Oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO, por sus siglas en inglés) arrestó a 29 hombres de diferentes edades y trasfondos, tras una investigación multiagencial denominada “Operativo Jaque Mate”.

El operativo encubierto comenzó el 27 de abril y terminó el 2 de mayo. Durante esos 5 días, detectives de la división de crímenes contra niños en el internet del JSO, se hicieron pasar por adolescentes y hablaron con hombres quienes intentaban convencerlos a cometer actos sexuales.

En adición a las 29 personas arrestadas, JSO dice que hay tres órdenes de arresto adicionales y esperan emitir más en los próximos días.

“El único objetivo de esta operación era identificar y arrestar a los depredadores que contactan a menores en línea para participar en actos sexuales”, declaró el sheriff de Jacksonville, T.K. Waters. “Detectives encubiertos se hicieron pasar por menores y conversaron en línea con adultos. Estos adultos solicitaron actividad sexual y se comprometieron a participar en actos sexuales con supuestos menores en lugares previamente acordados”.

Las edades de los arrestados ronda entre los 22 y 72 años.

JSO dice que 5 de los arrestados: Jean Auguste, de 45 años, Jaime Castellanos Marin, de 42 años, Samuel Pinheiro, de 35 años, Javier Isidro Méndez, de 31 años, y Elías Martínez Guerra, de 30 años, estaban en los Estados Unidos ilegalmente.

Varios otros, como Zachary Stitz, de 39 años, y Jacob Futch, de 29, no eran delincuentes primerizos. JSO indicó que Stitz ya era un ofensor sexual registrado tras ser arrestado durante el operativo llamado “Social Bust”, en el condado de Hillsborough, en el 2021.

Asimismo, Futch había sido arrestado previamente por solicitar a una niña para actividades sexuales durante otra investigación, “Operation Safe Summers”.

Otro ofensor primerizo, Mikal Detoro, era un dirigente de lucha para un menor cuando fue arrestado.

El sheriff indicó que cuando llegó a una ubicación donde Detoro pensó que se iba a encontrar con un niño de 14 años, los asientos de su Jeep Wrangler estaban reclinados.

“El interior estaba cubierto de mantas y lo que es aún más inquietante, el vehículo de Detoro, un Wrangler, estaba equipado con varias cámaras. Además, los investigadores descubrieron parafernalia sexual en el vehículo”, informó Waters. “Actualmente, los detectives están realizando análisis forenses de las cámaras y las tarjetas de memoria encontradas en el vehículo de Detoro”.

Waters también dijo que Detoro había sido arrestado previamente en el condado de Clay por contribuir a la delincuencia de un menor, luego que fue hallado en un carro en la noche, con dos niños en materiales pornograficos.

Otro arresto fue el de John Mullins, de 61 años. De acuerdo a sus redes sociales, Mullins es un subgerente de seguridad en una compañía que ofrece servicios a varias ubicaciones de entretenimiento en Jacksonville. De acuerdo al JSO, Mullins encabezó una conversación sexual con alguien que él creía era un niño de 14 años.

“La Oficina del Sheriff de Jacksonville da la máxima prioridad a la seguridad de nuestros niños, ya que el internet ofrece nuevas y aterradoras oportunidades para que los depredadores abusen de ellos”, enfatizó Waters. “Nuestros investigadores, junto con los de nuestras agencias colaboradoras, continuarán identificando y deteniendo de forma proactiva a los depredadores de menores antes de que tengan la oportunidad de llevar a cabo sus perversiones”.

El sheriff le recomendó a los padres a revisar lo que sus hijos estén viendo, con quién interactúan en línea y con quién hablan por teléfono.

JSO indicó que si sospecha que alguien está intentando engañar a un menor en línea, puede notificarlo a través de la Línea de Denuncias Cibernéticas en CyberTipline.org o llamando al 1-800-THE-LOST

A continuación encontrará la lista completa de los arrestados:

Billy East, 35

Clifford Skaggs, 72

Derrick Wilcox, 22

Donald Seymore, 42

Dustin Heffner, 37

Elias Martinez Guerra, 30

Giuseppe Gilbert, 23

Jacob Futch, 29

Jaime Castellanos Marin, 42

Jason Gaines, 41

Javier Isidro Mendez, 31

Jay Kennedy, 28

Jean Auguste, 45

Jeremy Johnson, 33

John Mullins, 61

Leon Hicks, 43

Mark Sullivan, 59

Mikal Detoro, 44

Nasib Amin, 23

Nathan Ramirez, 29

Quentin Quarterman, 28

Rodcliff Wilson, 33

Samuel Pinheiro, 35

Sean Smith, 48

Stephen Sheehan, 34

Terry Rivers, 34

Zachary Bradley, 25

Zachary Stitz, 39

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