Hogar colapsa tras incendio en Vilano Beach

Vilano Beach, Fla. — Las autoridades investigan un incendio que colapsó un hogar en Vilano Beach.
Oficiales informaron que a eso de las 4:30 a.m., bomberos del Departamento de Bomberos de San Agustín llegaron al bloque 100 de Zamora Street, para atender un fuego residencial.
Al llegar a la escena, los bomberos hallaron un hogar cubierto en llamas, por ambos lados.
Acto seguido, los bomberos se adentraron en la propiedad para asegurarse que no hubiese nadie dentro y comenzaron a combatir el fuego.
Todos los residentes del hogar ya habían desalojado previo a la llegada de los bomberos.
Debido a la magnitud del incendio, los bomberos tuvieron que desalojar la estructura.
Minutos después colapsó el edificio.
Afortunadamente, todos los bomberos ya habían salido del hogar antes de que colapsara y no se reportaron heridos.
Tras el colapso de la estructura, el fuego fue controlado y los bomberos lograron limitar los daños a los hogares cercanos, los cuales sólo sufrieron daños menores.
La Cruz Roja Americana anunció que asistirá a las personas desplazadas por este fuego.
Mientras tanto, la causa del incendio está bajo investigación por la Oficina del Jefe de Bomberos del Estado de Florida.
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