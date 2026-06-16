Hogar colapsa tras incendio en Vilano Beach

Vilano Beach, Fla. — Las autoridades investigan un incendio que colapsó un hogar en Vilano Beach.

Oficiales informaron que a eso de las 4:30 a.m., bomberos del Departamento de Bomberos de San Agustín llegaron al bloque 100 de Zamora Street, para atender un fuego residencial.

Al llegar a la escena, los bomberos hallaron un hogar cubierto en llamas, por ambos lados.

Acto seguido, los bomberos se adentraron en la propiedad para asegurarse que no hubiese nadie dentro y comenzaron a combatir el fuego.

Todos los residentes del hogar ya habían desalojado previo a la llegada de los bomberos.

Debido a la magnitud del incendio, los bomberos tuvieron que desalojar la estructura.

Minutos después colapsó el edificio.

Afortunadamente, todos los bomberos ya habían salido del hogar antes de que colapsara y no se reportaron heridos.

0 of 5 Colapsa edificio por fuego en Vilano Beach Colapsa edificio por fuego en Vilano Beach Colapsa edificio por fuego en Vilano Beach Colapsa edificio por fuego en Vilano Beach Colapsa edificio por fuego en Vilano Beach Colapsa edificio por fuego en Vilano Beach

Tras el colapso de la estructura, el fuego fue controlado y los bomberos lograron limitar los daños a los hogares cercanos, los cuales sólo sufrieron daños menores.

La Cruz Roja Americana anunció que asistirá a las personas desplazadas por este fuego.

Mientras tanto, la causa del incendio está bajo investigación por la Oficina del Jefe de Bomberos del Estado de Florida.

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