El Concejo Municipal de Jacksonville continuó este lunes su investigación sobre el manejo financiero de la Autoridad de Transporte de Jacksonville (JTA), con una audiencia centrada en qué tan de cerca se supervisaron las finanzas de la agencia y si la junta directiva conocía la gravedad de un déficit que roza los $40 millones.

Durante la sesión del comité se escucharon posturas divididas sobre el flujo de información financiera hacia la junta, mientras los concejales buscan determinar cómo JTA agotó sus reservas, acumuló deudas millonarias y qué falló en los controles internos.

El concejal de Jacksonville Chris Miller señaló que la entrega de resúmenes financieros clave a la junta se interrumpió sin explicación.

“Una página de las proyecciones de lo que iba del año. De repente, dejaron de entregárselas a la junta directiva. Si quieres mantener informada a la junta, no haces eso”, expresó Miller.

Por su parte, Debbie Buckland, expresidenta de la junta directiva de JTA, ofreció una perspectiva distinta sobre el acceso a datos durante su gestión.

“Particularmente durante mi presidencia, siempre sentí que podía solicitar información adicional de respaldo en un formato que pudiera recibir. Así que no, no recuerdo ningún momento en que eso dejara de suceder”, dijo Buckland.

Mientras tanto, el comité municipal ha recurrido a citaciones formales para exigir testimonios y documentos vinculados con la administración de los fondos de la agencia, con el objetivo de esclarecer las decisiones que condujeron al escenario actual.

El actual presidente de la junta directiva, Aundra Wallace, indicó que a principios de año se reportó un déficit menor y que las medidas adoptadas en ese momento supuestamente resolverían el problema. Wallace sostuvo que el personal no advirtió a la junta sobre un deterioro severo.

“Nadie del personal nos dijo que estábamos al borde de un precipicio financiero. Quiero dejar eso muy claro. Nadie nos lo dijo”, afirmó Wallace.

Según Wallace, la junta no supo hasta finales de agosto que la situación financiera continuaba empeorando, y aseguró que habría actuado antes de haber contado con esos datos oportunamente.

El comité busca establecer responsabilidades y definir qué falló en los mecanismos de control financiero. La próxima audiencia está programada para el 2 de diciembre.

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