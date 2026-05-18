JSO investiga asesinato en St. Nicholas

Jacksonville, Fla. — La Oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO por sus siglas en ingles) esta investigando el asesinato de una persona en St. Nicholas.

Según las autoridades, el incidente ocurrió en el bloque 1700 de Mayfair Road, tras una pelea.

Agentes del JSO llegaron a la escena a eso de las 1:30 p.m., el domingo, 17 de mayo. JSO informó que la víctima fue llevada a un hospital de la zona, antes que llegaran los paramédicos a la escena y luego fue declarado muerto.

El sospechoso del tiroteo permanece en la fuga e investigadores creen que aún tiene en su posesión el arma usada en la balacera. Oficiales dicen que el incidente es aislado y no hay peligro inminente al público.

Detectives de la Unidad de Homicidios y Unidad de Escena del Crimen de la JSO están investigando este crimen y las autoridades ahora evaluarán las cámaras de seguridad del área y entrevistarán a testigos que presenciaron el crimen.

Si tienes alguna información que pudiese ayudar a esclarecer esta asesanto, puedes contactar al JSO por teléfono al 904-630-0500, por correo al jsocrimetips@jaxsheriff.org o anónimamente a través de Crimestoppers al 866-845-TIPS.

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