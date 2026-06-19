Lugares para celebrar Juneteenth en Jacksonville

Jacksonville, Fla. — El viernes, 19 de mayo, se celebra Juneteenth, un día festivo federal conmemora la emancipación de los afroestadounidenses esclavizados.
En Jacksonville, varias comunidades conmemorarán este día con varias actividades:
Concierto de Juneteenth con Ritz Chamber Players en el Museo Cummer
- 829 Riverside Ave, Jacksonville
- Viernes
- El Museo de Arte y Jardines Cummer presenta un concierto con motivo del Juneteenth a cargo de los Ritz Chamber Players, el conjunto de música clásica de ascendencia africana más destacado del país. La velada tendrá lugar en el íntimo auditorio del museo y combina composiciones de la época de la emancipación con obras contemporáneas.
- Incluye acceso a los jardines y galerías del Cummer fuera del horario habitual
Celebración del Juneteenth en Daily’s Place
- 1 TIAA Bank Field Drive, Jacksonville
- Viernes
- El anfiteatro Daily’s Place, ubicado en el complejo del estadio EverBank, acogerá la celebración del Juneteenth de Jacksonville. Este recinto cubierto al aire libre ofrecerá un concierto y un programa cultural, atrayendo a multitudes de todo el noreste de Florida a uno de los espacios de entretenimiento más modernos de la ciudad
Celebración del Juneteenth 365
- Jax Melanin Market, 822 A Philip Randolph Blvd., Jacksonville
- Viernes
- Puedes disfrutar de un escenario con diversas presentaciones, negocios de personas afroamericanas, camiones de comida, con una gran variedad de barbacoa y cocina sureña, zonas infantiles con castillos inflables, exposiciones históricas y puestos de información comunitaria
- Si desea ver todo el programa, planee estar de dos a cuatro horas y aún más tiempo si va con niño
- La entrada es gratuita en la mayoría de los festivales, pero dar propina a los vendedores y apoyar a los negocios locales es parte de la tradición
Festival Juneteenth del Mercado Melanin
- 822 A Philip Randolph Blvd, Jacksonville
- Sábado
- Este festival callejero gratuito cuenta con decenas de pequeños negocios, presentaciones en vivo, actividades para niños y recursos comunitarios.
- Se celebrará en cerca del histórico barrio del Eastside
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