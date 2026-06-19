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Lugares para celebrar Juneteenth en Jacksonville

Varias comunidades conmemorarán este día con diversas actividades

By Jankarlos Matias Reillo, Noticias Jacksonville
Juneteenth (KR Studio - stock.adobe.com)
By Jankarlos Matias Reillo, Noticias Jacksonville

Jacksonville, Fla. — El viernes, 19 de mayo, se celebra Juneteenth, un día festivo federal conmemora la emancipación de los afroestadounidenses esclavizados.

En Jacksonville, varias comunidades conmemorarán este día con varias actividades:

Concierto de Juneteenth con Ritz Chamber Players en el Museo Cummer

  • 829 Riverside Ave, Jacksonville
  • Viernes
  • El Museo de Arte y Jardines Cummer presenta un concierto con motivo del Juneteenth a cargo de los Ritz Chamber Players, el conjunto de música clásica de ascendencia africana más destacado del país. La velada tendrá lugar en el íntimo auditorio del museo y combina composiciones de la época de la emancipación con obras contemporáneas.
  • Incluye acceso a los jardines y galerías del Cummer fuera del horario habitual

Celebración del Juneteenth en Daily’s Place

  • 1 TIAA Bank Field Drive, Jacksonville
  • Viernes
  • El anfiteatro Daily’s Place, ubicado en el complejo del estadio EverBank, acogerá la celebración del Juneteenth de Jacksonville. Este recinto cubierto al aire libre ofrecerá un concierto y un programa cultural, atrayendo a multitudes de todo el noreste de Florida a uno de los espacios de entretenimiento más modernos de la ciudad

Celebración del Juneteenth 365

  • Jax Melanin Market, 822 A Philip Randolph Blvd., Jacksonville
  • Viernes
  • Puedes disfrutar de un escenario con diversas presentaciones, negocios de personas afroamericanas, camiones de comida, con una gran variedad de barbacoa y cocina sureña, zonas infantiles con castillos inflables, exposiciones históricas y puestos de información comunitaria
  • Si desea ver todo el programa, planee estar de dos a cuatro horas y aún más tiempo si va con niño
  • La entrada es gratuita en la mayoría de los festivales, pero dar propina a los vendedores y apoyar a los negocios locales es parte de la tradición

Festival Juneteenth del Mercado Melanin

  • 822 A Philip Randolph Blvd, Jacksonville
  • Sábado
  • Este festival callejero gratuito cuenta con decenas de pequeños negocios, presentaciones en vivo, actividades para niños y recursos comunitarios.
  • Se celebrará en cerca del histórico barrio del Eastside

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