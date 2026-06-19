Lugares para celebrar Juneteenth en Jacksonville

Jacksonville, Fla. — El viernes, 19 de mayo, se celebra Juneteenth, un día festivo federal conmemora la emancipación de los afroestadounidenses esclavizados.

En Jacksonville, varias comunidades conmemorarán este día con varias actividades:

Concierto de Juneteenth con Ritz Chamber Players en el Museo Cummer

829 Riverside Ave, Jacksonville

Viernes

El Museo de Arte y Jardines Cummer presenta un concierto con motivo del Juneteenth a cargo de los Ritz Chamber Players, el conjunto de música clásica de ascendencia africana más destacado del país. La velada tendrá lugar en el íntimo auditorio del museo y combina composiciones de la época de la emancipación con obras contemporáneas.

Incluye acceso a los jardines y galerías del Cummer fuera del horario habitual

Celebración del Juneteenth en Daily’s Place

1 TIAA Bank Field Drive, Jacksonville

Viernes

El anfiteatro Daily’s Place, ubicado en el complejo del estadio EverBank, acogerá la celebración del Juneteenth de Jacksonville. Este recinto cubierto al aire libre ofrecerá un concierto y un programa cultural, atrayendo a multitudes de todo el noreste de Florida a uno de los espacios de entretenimiento más modernos de la ciudad

Celebración del Juneteenth 365

Jax Melanin Market, 822 A Philip Randolph Blvd., Jacksonville

Viernes

Puedes disfrutar de un escenario con diversas presentaciones, negocios de personas afroamericanas, camiones de comida, con una gran variedad de barbacoa y cocina sureña, zonas infantiles con castillos inflables, exposiciones históricas y puestos de información comunitaria

Si desea ver todo el programa, planee estar de dos a cuatro horas y aún más tiempo si va con niño

La entrada es gratuita en la mayoría de los festivales, pero dar propina a los vendedores y apoyar a los negocios locales es parte de la tradición

Festival Juneteenth del Mercado Melanin

822 A Philip Randolph Blvd, Jacksonville

Sábado

Este festival callejero gratuito cuenta con decenas de pequeños negocios, presentaciones en vivo, actividades para niños y recursos comunitarios.

Se celebrará en cerca del histórico barrio del Eastside

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