Motociclista muere en accidente en el Condado de Clay

Orange Park, Fla. — La Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) investiga un accidente que cobró la vida de un hombre de 27 años, en el Condado de Clay.

Según FHP, el accidente ocurrió en Blanding Boulevard, en la intersección con County Road 215.

De acuerdo a la investigación preliminar, una camioneta manejaba en dirección al norte en County Road 125, cuando llegó a la intersección en Blanding Boulevard.

Ahí, el conductor cruzó y chocó una motocicleta que manejaba en dirección al sur en la misma avenida.

La motocicleta chocó contra la parte izquierda de la camioneta.

El motociclista fue llevado a un hospital cercano, donde falleció.

Mientras, el conductor del otro vehículo y su pasajera, resultaron ilesos.

Este accidente aún está bajo investigación del FHP.

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