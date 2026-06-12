Muere adolescente en accidente de tránsito

Asbury Lake, Fla. — Un joven de 14 años murió en la noche del jueves, 11 de mayo, en un accidente de tránsito en Asbury Lake, en el condado de Clay.

Según la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés), el accidente ocurrió a eso de las 11:00 p.m., en Sandridge Road, al este de Verbena Parkway.

De acuerdo a la investigación preliminar, el adolescente viajaba en una scooter de motor, cuando se detuvo por razones que aún se desconocen, en Sandridge Road.

FHP informó que un sedán, conducido por otro joven de 16 años de Green Cove Springs, viajaba por la carretera y no vió al niño en la scooter, la cual alegadamente no tenía luces.

Acto seguido, el carro chocó contra la parte trasera del scooter.

Esto causó que otro vehículo, que manejaba detrás del sedán y era conducido por una joven de 17 años, también chocará contra el sedan.

El joven de 14 años falleció debido a sus heridas. Los adolescentes de 16 y 17 años resultaron ilesos.

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