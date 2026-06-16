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Mujer muere atropellada en Jacksonville Heights

La mujer cruzaba la calle cuando fue impactada

By Jankarlos Matias Reillo, Noticias Jacksonville
Mujer muere atropellada en Jacksonville Heights Mujer muere atropellada en Jacksonville Heights
By Jankarlos Matias Reillo, Noticias Jacksonville

Jacksonville, Fla. — La Patrulla de Caminos de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) investiga un accidente que cobró la vida de una mujer en Jacksonville Heights.

Según el FHP, el accidente ocurrió a eso de las 2:20 a.m.

De acuerdo a la investigación preliminar, la mujer cruzaba la calle usando un cruce peatonal, cuando un carro que viajaba en dirección al este, en SR-134, en la intersección con Old Middleburg Road la impactó.

Mujer muere atropellada en Jacksonville Heights Mujer muere atropellada en Jacksonville Heights

El carro viajaba fuera en el carril exterior y el semáforo estaba verde cuando el vehículo pasó por la intersección e impactó al peatón.

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