Jacksonville, Fla. — La Patrulla de Caminos de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) investiga un accidente que cobró la vida de una mujer en Jacksonville Heights.

Según el FHP, el accidente ocurrió a eso de las 2:20 a.m.

De acuerdo a la investigación preliminar, la mujer cruzaba la calle usando un cruce peatonal, cuando un carro que viajaba en dirección al este, en SR-134, en la intersección con Old Middleburg Road la impactó.

Mujer muere atropellada en Jacksonville Heights Mujer muere atropellada en Jacksonville Heights

El carro viajaba fuera en el carril exterior y el semáforo estaba verde cuando el vehículo pasó por la intersección e impactó al peatón.

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