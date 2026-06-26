Nuevo tramo del First Coast Expressway abre el lunes

Green Cove Springs, Fla. — Este próximo lunes, 29 de junio, se abrirá un nuevo tramo en el First Coast Expressway, también conocido como la carretera estatal 23.

Este nuevo tramo le brindará a los conductores de Jacksonville una nueva opción de evitar el tránsito en la I-95 y el 295 Beltway.

Este tramo empieza en la US-17 y continúa hasta Leonard C. Taylor Memorial Parkway, ubicado al lado del Shands Bridge.

Además, según el Departamento de Transporte de Florida (FDOT, por sus siglas en inglés), la carretera también cuenta con un camino compartido para peatones y ciclistas.

De acuerdo al FDOT, la meta de este proyecto es aliviar la congestión vehicular en carreteras como la I-95, I-295, y US-17.

El nuevo tramo es de dos carriles amplios en ambas direcciones, lo que, según FDOT, debería aliviar el tránsito en la zona.

El portavoz del FDOT, Jacob Pickering, aclaró que este tramo no es gratis.

“Sun Pass es la opción preferida. Sin embargo, si no tiene Sun Pass, aún puede usar la autopista, ya que también existe la opción de tomarle una foto de su tablilla y enviarle una factura por correo”. — Jacob Pickering, portavoz del FDOT

A pesar de esta apertura, aún queda construcción por completarse.

Los segmentos finales del First Coast Expressway, que irán hacia el Condado de St. John’s, conectarán con el Shands Bridge y con la I-95, cerca de International Golf Parkway.

FDOT estima que esa construcción termine en el 2030.

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