Termina enfrentamiento con la policía en Folkston

Charlton County, Ga. — Un enfrentamiento con la policía de Folkston, en el Condado de Charlton, que duró varias horas concluyó el jueves, 11 de mayo, en horas de la mañana.

La situación llevó a una gran presencia policiaca el miércoles en la noche y forzó el cierre de Main Street.

El incidente involucró a varias agencias, incluyendo a la Oficina de Investigación de Georgia, pero aún se desconocen los detalles.

La Agencia de Gestión de Emergencias del Condado de Charlton confirmó que la escena había sido despejada y se abrió el paso por la zona.

Oficiales dicen que el enfrentamiento comenzó a las 7:45 p.m. del miércoles, duró más de 5 horas y concluyó a las 1:19 a.m.

La presencia policiaca se concentró justo después de un Circle K, afectando el área entre Okefenokee Parkway y US 1.

Durante el incidente, ocurrió un apagón en el área que afectó a más de 290 personas. Aún se desconoce si esto estuvo relacionado con el enfrentamiento.

Cade McWilliams, un residente de la zona, describió la escena como alarmante: “He visto a muchos policías, muchas armas desenfundadas y muchas historias circulando.”

Por su parte, el jefe de la policía de Folston indicó que ofrecerán una actualización durante el día.

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