Cities with the fastest-growing home prices in the Jacksonville metro area

The real estate frenzy spurred by the coronavirus pandemic continues, though at a slower pace. Buyers are still competing for a limited supply of housing, driving up prices for affordable properties.

The typical home value in the United States was $359,078 in December, 0.1% higher than the year before.

Increasing mortgage rates have slowed growth, with prices even declining in some places. But some areas are still seeing price jumps compared to the year before.

Stacker compiled a list of cities with the most expensive homes in the Jacksonville, FL metro area using data from Zillow. Charts show the monthly typical home value since January 2018.

#27. Ponte Vedra, FL

- 1-year price change: -$36,647 (-5.2%)

- 5-year price change: +$206,147 (+44.4%)

- Typical home value: $670,003 (#4 most expensive city in metro)

#26. Atlantic Beach, FL

- 1-year price change: -$28,936 (-4.1%)

- 5-year price change: +$221,826 (+49.1%)

- Typical home value: $674,040 (#3 most expensive city in metro)

#25. Jacksonville Beach, FL

- 1-year price change: -$27,659 (-4.3%)

- 5-year price change: +$178,371 (+40.8%)

- Typical home value: $615,119 (#5 most expensive city in metro)

#24. Ponte Vedra Beach, FL

- 1-year price change: -$22,971 (-2.9%)

- 5-year price change: +$253,368 (+48.6%)

- Typical home value: $774,235 (#1 most expensive city in metro)

#23. Saint Augustine Beach, FL

- 1-year price change: -$21,521 (-3.6%)

- 5-year price change: +$167,723 (+41.0%)

- Typical home value: $576,796 (#7 most expensive city in metro)

#22. Fernandina Beach, FL

- 1-year price change: -$18,967 (-3.1%)

- 5-year price change: +$195,207 (+48.5%)

- Typical home value: $597,699 (#6 most expensive city in metro)

#21. Saint Augustine, FL

- 1-year price change: -$16,298 (-3.7%)

- 5-year price change: +$119,476 (+38.9%)

- Typical home value: $426,870 (#10 most expensive city in metro)

#20. Hastings, FL

- 1-year price change: -$13,022 (-4.7%)

- 5-year price change: +$63,897 (+31.7%)

- Typical home value: $265,479 (#24 most expensive city in metro)

#19. Bryceville, FL

- 1-year price change: -$12,844 (-3.3%)

- 5-year price change: +$116,213 (+44.4%)

- Typical home value: $378,236 (#12 most expensive city in metro)

#18. Jacksonville, FL

- 1-year price change: -$12,235 (-4.2%)

- 5-year price change: +$70,023 (+33.6%)

- Typical home value: $278,274 (#22 most expensive city in metro)

#17. Asbury Lake, FL

- 1-year price change: -$11,989 (-2.6%)

- 5-year price change: +$134,661 (+42.2%)

- Typical home value: $453,454 (#8 most expensive city in metro)

#16. Orange Park, FL

- 1-year price change: -$9,846 (-3.1%)

- 5-year price change: +$77,725 (+34.5%)

- Typical home value: $302,884 (#19 most expensive city in metro)

#15. Elkton, FL

- 1-year price change: -$9,566 (-2.5%)

- 5-year price change: +$90,375 (+32.4%)

- Typical home value: $369,022 (#15 most expensive city in metro)

#14. Middleburg, FL

- 1-year price change: -$8,791 (-2.7%)

- 5-year price change: +$83,328 (+35.6%)

- Typical home value: $317,554 (#18 most expensive city in metro)

#13. Lawtey, FL

- 1-year price change: -$8,417 (-3.7%)

- 5-year price change: +$60,424 (+38.3%)

- Typical home value: $218,366 (#26 most expensive city in metro)

#12. Fleming Island, FL

- 1-year price change: -$7,256 (-1.6%)

- 5-year price change: +$127,207 (+41.6%)

- Typical home value: $433,243 (#9 most expensive city in metro)

#11. Yulee, FL

- 1-year price change: -$7,166 (-1.9%)

- 5-year price change: +$104,197 (+38.5%)

- Typical home value: $374,965 (#13 most expensive city in metro)

#10. Green Cove Springs, FL

- 1-year price change: -$6,645 (-2.0%)

- 5-year price change: +$88,293 (+36.1%)

- Typical home value: $333,119 (#16 most expensive city in metro)

#9. Baldwin, FL

- 1-year price change: -$6,056 (-3.0%)

- 5-year price change: +$59,161 (+42.5%)

- Typical home value: $198,378 (#27 most expensive city in metro)

#8. Hilliard, FL

- 1-year price change: -$4,837 (-1.4%)

- 5-year price change: +$94,210 (+39.9%)

- Typical home value: $330,360 (#17 most expensive city in metro)

#7. Callahan, FL

- 1-year price change: -$3,538 (-0.9%)

- 5-year price change: +$119,384 (+45.7%)

- Typical home value: $380,893 (#11 most expensive city in metro)

#6. Starke, FL

- 1-year price change: -$3,363 (-1.5%)

- 5-year price change: +$67,376 (+44.4%)

- Typical home value: $219,222 (#25 most expensive city in metro)

#5. Keystone Heights, FL

- 1-year price change: +$2,585 (+1.0%)

- 5-year price change: +$84,661 (+45.5%)

- Typical home value: $270,623 (#23 most expensive city in metro)

#4. Neptune Beach, FL

- 1-year price change: +$3,897 (+0.5%)

- 5-year price change: +$244,611 (+49.2%)

- Typical home value: $742,135 (#2 most expensive city in metro)

#3. Sanderson, FL

- 1-year price change: +$4,063 (+1.5%)

- 5-year price change: +$63,882 (+29.4%)

- Typical home value: $281,011 (#21 most expensive city in metro)

#2. Macclenny, FL

- 1-year price change: +$4,627 (+1.6%)

- 5-year price change: +$78,116 (+36.0%)

- Typical home value: $295,088 (#20 most expensive city in metro)

#1. Glen Saint Mary, FL

- 1-year price change: +$6,558 (+1.8%)

- 5-year price change: +$107,925 (+40.5%)

- Typical home value: $374,256 (#14 most expensive city in metro)