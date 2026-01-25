Cancelan y retrasan vuelos en JIA por mal clima invernal que afecta varios estados

JACKSONVILLE, Fla. — Los viajeros en el Aeropuerto Internacional de Jacksonville se encontraron con un mar de rojo y amarillo en las pantallas de salidas este domingo, ya que un implacable sistema de tormentas invernales provocó una ola de cancelaciones y retrasos en todo el país.

Para muchos, el aeropuerto se ha convertido en un hogar temporal. Byron Bell, que intenta regresar a Dallas, Texas, pasó la noche en el aeropuerto después de una agotadora semana de contratiempos en sus viajes. El viaje de Bell comenzó cuando su camión de trabajo se averió en Knoxville, Tennessee. Buscando una ruta rápida a casa, reservó un vuelo hace días, sin saber que una tormenta de nieve paralizaría el tráfico aéreo.

“Estoy harto, completamente harto”, dijo Bell, señalando que su vuelo de dos horas se ha convertido en una odisea de más de 24 horas. “Intentaba ir al oeste, no al este. Ahora estoy más lejos de casa”. A pesar de la frustración, Bell logró mantener el buen humor, pidiendo en broma a los lugareños que le invitaran a cenar mientras esperaba su vuelo reprogramado.

Bell no es el único. La terminal está llena de pasajeros que viven la “pesadilla del viajero” de conexiones perdidas y cambios de reserva.

Ruby, una viajera con destino a Osaka, Japón, se encontró varada en Jacksonville después de que se retrasó su primer vuelo. “Obviamente, no voy a poder tomar mi vuelo de conexión. Así que tuvieron que reprogramarme para mañana”, dijo.

Las interrupciones también han afectado a viajeros de negocios como Johny Batishchev, que se dirigía a Cleveland, Ohio. “Mi vuelo fue reprogramado, así que tengo que volver a casa y regresar más tarde, lo cual es un fastidio”, dijo Batishchev.

“Voy por trabajo. Realmente espero poder llegar a donde necesito estar hoy”, dijo.

Si bien la mayoría enfrentó dificultades, algunos pasajeros afortunados llegaron a tiempo. Matthew Trunk, que regresaba de Argentina, expresó su solidaridad con quienes aún estaban atrapados en la terminal.

“Me compadezco de ellos porque yo he estado en esa situación”, dijo Trunk. “Ojalá todos puedan solucionar las cosas y que todos puedan llegar a casa sanos y salvos”.

