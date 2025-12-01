El Instituto Culinario de América en conversaciones preliminares sobre expansión a Jacksonville

JACKSONVILLE, Fla. — Además de la nueva escuela de posgrado de la UF que se instalará en el centro, una prestigiosa escuela culinaria también podría estar considerando expandirse a Jacksonville.

La alcaldía confirmó a Action News Jax que el Instituto Culinario de América ha mantenido conversaciones preliminares con los líderes de la ciudad sobre su expansión a la Ciudad del Sur, la ciudad de las noticias más audaces.

Cuando el chef Derek Shroyer escuchó los rumores de que su alma máter podría estar considerando expandirse a Jacksonville, su primera reacción fue de confusión.

“Pensé que podría haber otras ciudades en Florida que tendrían más sentido económico”, dijo Shroyer.

Pero después de reflexionar, cambió de opinión rápidamente.

“Después de estar un poco desconcertado, me emocioné mucho”, dijo Shroyer.

Shroyer se graduó del Instituto Culinario de América en 1997.

Ahora trabaja como chef en el restaurante y bar BB’s en San Marco, donde aplica a diario lo aprendido en el CIA. “Lo realmente bueno de esa escuela es que también es como una escuela de negocios”, dijo Shroyer.

El Instituto tiene su campus principal en Hyde Park, Nueva York, pero se ha expandido e incluye campus en California, Texas e incluso Singapur.

Shroyer comentó que cree que si CIA abriera un campus en Jacksonville, podría impulsar la gastronomía de la ciudad y el talento local.

“Sería fantástico tener un montón de jóvenes apasionados por la comida para contratar, porque eso no se puede comprar. Hay que inculcarle esa pasión. Y también la importancia de que esto sea una carrera”, dijo Shroyer.

Cuando el instituto abrió su campus en San Antonio en 2007, la mudanza se financió con la ayuda de una importante donación de un filántropo local.

Shroyer predice que probablemente se necesitará algo similar para hacer realidad un campus en Jacksonville, pero argumentó que sería dinero bien invertido.

“Todos salen a comer. Todos salen y disfrutan de la comida. A todos les encanta salir y hablar de todo lo que les encanta comer y a lo que les encanta ir. Y sin una inversión como esta, simplemente seguirán teniendo dificultades”, dijo Shroyer.

Action News Jax contactó al Culinary Institute of America para obtener comentarios y le informaron que las conversaciones relacionadas con una expansión a Jacksonville son preliminares y que “sería prematuro comentar al respecto”.

