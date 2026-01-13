Experiencia “Fear Factor” llega al centro comercial The Avenues el sábado

JACKSONVILLE, Fla. — “Fear Factor: House of Fear” se transmite por FOX30 y también llega a River City.

Los fanáticos pueden ir al centro comercial The Avenues el sábado y enfrentarse a sus miedos en la máquina de garra humana.

Los amantes de la adrenalina serán sujetados con un arnés, suspendidos de un cable y bajados a un pozo peligroso, donde tendrán la oportunidad de recuperar una caja misteriosa que contiene un premio.

Los premios incluyen artículos de Fear Factor, tarjetas de regalo y mucho más, algunos valorados en más de $150.

No se pierdan “Fear Factor: House of Fear”, una nueva versión de la icónica serie, el miércoles a las 9 p.m. en FOX30.

