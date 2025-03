La comunidad está de luto mientras se realizan vigilias para las víctimas del trágico accidente

ST. AUGUSTINE, Fla. — El martes se realizaron dos vigilias después del trágico incidente náutico donde murieron dos adultos y un niño. Aún sigue un niño desaparecido tras el naufragio de su embarcación el viernes por la noche.

Hablamos con una vecina que dice, “Mi oración inmediatamente el viernes fue: ‘Señor, conforta el corazón de esa pobre familia.”

La comunidad se reunió para orar y compartir recuerdos de sus vecinos y amigos que se fueron de esta vida demasiado pronto.

“Estoy aquí para orar por un propósito, por la esperanza y por la sanación de los corazones de quienes sufren”, dijo Lizzie Mohr, compañera de trabajo de la familia.

Action News Jax ha confirmado por los familiares, amigos y compañeros de trabajo que las víctimas son Cristian Marín, sus hijos Juan Camilo Marín y Victoria Marín, y Nubia Romero, la madre de Cristian.

La vigilia fue en la casa donde vive la familia, nadie se sintió cómodo hablando con los medios, por lo que se guardó un minuto de silencio.

En la rampa para botes de Lions Club Boat Ramp, desde donde se lanzó el bote, un amigo de Cristian Marín nos dijo que era un hombre amable que amaba a su familia.

“Cristian siempre tenía algo que decir sobre los hijos. Realmente esto desgarró a toda la comunidad, y yo mismo puedo decir que él impactó mi vida. Él era un ángel,” dijo Mohr.

Un amigo de la familia y fotógrafo compartió estos videos de los niños.

“Soy padre y creo que es el camino más difícil que cualquier padre puede enfrentar,” dijo Mohr.

Antes de que terminara la vigilia, un vecino les recordó a todos que asistieron, que amen y abrasen a sus seres queridos.

JSO y otras agencias continúan utilizando todos los recursos disponibles para encontrar a la última víctima desaparecida.

