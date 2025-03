La policía de Jacksonville dispara y mata a un hombre acusado de golpear a su novia embarazada

La policía Jacksonville dijo el domingo por la noche que está investigando un tiroteo en el vecindario de San José que involucró a oficiales.

La policía respondió a Toledo Road, cerca de Old Kings Road, alrededor de las 7:45 P.M., tras enterarse de que un hombre armado había golpeado a su novia embarazada en el estómago.

La policía informó que un incidente similar había ocurrido entre la pareja dos días antes, pero que el hombre había huido del lugar antes de su llegada.

Los agentes respondieron al llamado del domingo por la noche conscientes del incidente anterior. Al llegar, el sospechoso, identificado como Alquan Suydam, de 28 años, se encontraba sentado en un carro afuera de la casa.

Cuando llegaron a la casa, este, según se informa, Saydam salió del vehículo y comenzó a alejarse, a pesar de las órdenes de detenerse.

Las autoridades afirmaron que luego sacó una pistola y apuntó a los policías antes de recibir varios disparos y caer al suelo.

Los servicios de emergencia le brindaron asistencia médica, pero falleció después que él llegó al hospital.

Tres oficiales intervinieron en el tiroteo, este siendo el primer tiroteo en el historial de estos policías. La Fiscalía del Estado está investigando para garantizar que actuaron conforme a la ley.

Este es el quinto tiroteo este año involucrando un oficial de Jacksonville.

Aquí debajo está el resumen de los oficiales.

