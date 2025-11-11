Madre de Jacksonville afirma que su bebé fue mordido por una rata en una vivienda pública (HUD)

JACKSONVILLE, Fla. — Un niño pequeño de Jacksonville se encuentra hospitalizado recuperándose después de que su madre le contó a Action News Jax que fue mordido por una rata en su vivienda de HUD.

“La infección pudo haber llegado a su torrente sanguíneo. Corría el riesgo de desarrollar sepsis, lo que podría haberle costado la vida a mi hijo”, declaró Teliah Broughton a Action News Jax.

Según los médicos del Hospital Infantil Wolfson, Messiah Smith, de un año de edad, sufrió una infección bacteriana en la piel.

En una carta dirigida a los administradores de la propiedad, los médicos indicaron:

“Existen motivos para creer que las condiciones insalubres de la vivienda, incluyendo la presencia de roedores, pudieron haber contribuido al desarrollo o al agravamiento de la infección de Messiah”.

Teliah afirmó que ya había expresado su preocupación por la presencia de ratas en su hogar a los administradores de la propiedad en agosto.

Si bien una cadena de correos electrónicos a la que tuvo acceso Action News Jax muestra que los administradores de la propiedad le ofrecieron a Teliah la opción de rescindir su contrato de arrendamiento anticipadamente sin penalización alguna, Teliah afirmó que no respondieron a su solicitud de ser reubicada en una vivienda nueva y más segura.

“Deberían haber hecho más, como les dije desde el principio. Esto es muy peligroso para los niños pequeños y las ratas”, explicó Teliah. “Deberían haberme sacado de esta casa y llevarme a un lugar libre de roedores. Y simplemente no lo hicieron. Así que siguen sin llevarme a un lugar libre de roedores, así que no sé”.

Action News Jax se comunicó con el administrador de la propiedad fuera del horario laboral el lunes por la noche, pero no ha recibido respuesta.

También nos comunicamos con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, pero solo recibimos un mensaje sobre el cierre del gobierno.

