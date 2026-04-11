Miss America cambia definición de “mujer” en contratos tras presión de Miss North Florida

Ante la presión de Miss North Florida 2025, Liberty Counsel y el fiscal general de Florida, Miss America ha modificado una disposición polémica en los contratos de sus concursantes.

Ese contrato anteriormente incluía una definición de mujer que abarcaba a personas que “completaron totalmente una cirugía de reasignación de sexo”.

Después de que Kayleigh Bush ganara el certamen Miss North Florida en 2024, se negó a firmar el contrato, argumentando que iba en contra de sus creencias personales y religiosas.

“No puede firmar algo donde cree que los niños pueden convertirse en niñas; los niños no pueden ser niñas”, dijo Mat Staver, de Liberty Counsel, un grupo cristiano de defensa con sede en Florida que ha trabajado con Bush durante el último año.

Staver explicó que la negativa de Bush a firmar resultó en la pérdida de los beneficios de su título.

“Se le impidió continuar en la competencia y también se le negó cualquier beca a la que tenía derecho”, dijo Staver.

El viernes, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, acusó a Miss America de violar la ley estatal por publicidad engañosa, al argumentar que el certamen afirma ser “solo para mujeres”.

El asesor legal general de Miss America, Stuart Moskovitz, respondió en una carta enviada a Uthmeier, calificando la carta del fiscal general como “difamatoria”.

Moskovitz dijo a Action News Jax que el lenguaje del contrato tenía la intención de proteger a personas nacidas con cromosomas femeninos que también nacieron con genitales masculinos.

“Sin el lenguaje al que Kayleigh se opone, alguien nacido con dos cromosomas X, biológicamente mujer, podría competir con genitales masculinos”, escribió Moskovitz en su carta a Uthmeier. “Miss America tiene el derecho absoluto de evitar que eso ocurra”.

A última hora del viernes, Moskovitz proporcionó una imagen con el lenguaje actualizado del contrato para aclarar esa intención.

El nuevo texto ahora especifica que la disposición sobre cirugía de reasignación solo aplica a “una persona intersexual femenina (definida como alguien nacido con dos cromosomas X con genitales no conformes)”.

Moskovitz dijo a Action News Jax que el nuevo lenguaje contractual fue redactado “hace unos meses” y aparecerá en los contratos de las concursantes para las competencias de este año.

En respuesta al nuevo lenguaje, Liberty Counsel envió un comunicado a Action News Jax indicando que está “satisfecho” con el cambio.

“Miss America ahora debería restituir los beneficios del título de Kayleigh Bush, incluida la beca que legítimamente merece”, escribió un portavoz de Liberty Counsel.

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