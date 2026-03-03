“No todos pueden pagar eso”: Conductores verán precios más altos en gasolineras

JACKSONVILLE, Fla. — Los residentes del condado de Duval notaron un aumento repentino y drástico en los precios de la gasolina este lunes. Si bien las fluctuaciones de precios los lunes son comunes, los expertos advierten que la creciente tensión en Oriente Medio puede empezar a afectar a los conductores locales.

En una gasolinera local, el precio del galón de gasolina regular sin plomo era de 2,78 dólares esta mañana temprano. En cuestión de minutos, la señalización digital bajó a 3,19 dólares, un asombroso aumento de 41 centavos que dejó a conductores como Cheyenne Parker incrédulos.

“Me parece una locura que haya subido drásticamente de 2,70 dólares a 3,19 dólares”, dijo Parker mientras cargaba combustible. “No todo el mundo puede permitírselo”.

Según la AAA, un lunes típico se produce un “reinicio” de entre 10 y 20 centavos. Sin embargo, el aumento actual se debe a factores externos que trascienden las fronteras de Florida. Mark Jenkins, portavoz de la AAA, señala que las operaciones militares en Oriente Medio están generando un gran nerviosismo en el mercado petrolero mundial.

La principal preocupación se centra en el estrecho de Ormuz, una estrecha ruta marítima que sirve como arteria vital para el suministro energético mundial.

“Esta es una zona por la que fluye el 20% del petróleo mundial”, explicó Jenkins. “La preocupación en el mercado petrolero por la interrupción del suministro ha provocado que el precio del crudo se haya disparado desde la semana pasada”.

Jenkins estima que por cada aumento de 3 a 5 dólares en el precio del crudo, los consumidores pueden esperar un aumento de entre 10 y 20 centavos en las gasolineras. Si el conflicto en el extranjero persiste durante semanas o meses, esos precios más altos podrían convertirse en una constante en sus desplazamientos diarios.

A pesar del impacto, algunos residentes previeron la señal de advertencia. El conductor local Matthew Rock dijo que no le sorprendió el aumento. “Sabía que iba a ocurrir después de todo lo ocurrido el fin de semana. Esperaba que subiera un poco”, señaló. La AAA insta a los conductores a mantener la calma, señalando que, si bien los precios están subiendo, no se observa la misma trayectoria desmesurada que se produjo tras la invasión rusa de Ucrania.

“Conductores, simplemente mantengan la calma”, aconsejó Jenkins. “No hay razón para correr a la gasolinera a llenar el tanque”.

Parker señala que la gasolina no es un lujo; es una necesidad. “La cuestión es que realmente no hay opción. Hay que cargar gasolina. No es algo que se pueda decir: ‘Bueno, esta semana no voy a cargar’. Hay que cargarla”.

