Peluquería de St. Augustine se traslada tras disputa por reparaciones con propietario del local

ST. AUGUSTINE, Fla. — Cuando Angela Thomas abrió su salón de belleza hace siete años, dijo que nunca imaginó que su local tendría un problema que le llevaría años descubrir.

Pero ahora que lo ha descubierto, está haciendo las maletas. Afirma que el propietario se niega a contribuir con los gastos de las reparaciones.

“Jamás pensé que esto me pasaría”, dijo Thomas, dueña del salón de belleza “Angela Joy & Co.” en St. Augustine. “Nos encanta nuestro espacio y eso fue lo que le dije al propietario. Me encanta la ubicación. Me sorprende que nos dejen así”.

Thomas invitó a Action News Jax al salón y señaló zonas del suelo donde, según ella, ha notado filtraciones de agua en los últimos meses. Nos contó que desde que abrió, el local ha estado demasiado húmedo para ella y su personal.

“Tenía una esteticista aquí y renunció porque hacía demasiado calor”, dijo Thomas.

A principios de este año, Thomas nos contó que levantó las losas del suelo y encontró una acumulación de humedad debajo. Posteriormente, notó una grieta en el piso de concreto del edificio, el cual había sido inspeccionado recientemente para detectar filtraciones. Action News Jax obtuvo una copia del informe de inspección, el cual indicaba que la humedad del suelo se había estado filtrando a través de la grieta en el concreto hacia el salón, probablemente durante años.

Tras entregarle el informe al propietario, Thomas afirma que este se negó a contribuir económicamente a la reparación de la grieta.

“Sentí que le propuse todas las soluciones posibles y realistas para remediar el problema y no recibí ningún apoyo ni respuesta”, declaró Thomas. “Que simplemente diga que no me va a ayudar es indignante”.

Thomas afirmó que el problema del agua ha provocado que la humedad en su edificio sea insoportable tanto para ella como para su personal. Nos comentó que no puede seguir trabajando adentro, pero tampoco puede costear la reparación, por lo que siente que no le queda más remedio que irse.

Action News Jax descubrió que no existe ninguna ley en Florida que obligue a dueños de propiedades comerciales a realizar reparaciones para sus inquilinos. Luego, nos pusimos en contacto con Ansbacher Law, un bufete de abogados con sede en Jacksonville especializado en casos de propiedad comercial, y nos informaron que el caso de Thomas refleja la falta de protección para los pequeños empresarios en Florida.

“Es muy común que surjan disputas sobre quién es responsable de qué”, dijo Zach Roth, abogado de Ansbacher Law, “en los arrendamientos comerciales, todo se rige por el propio contrato de arrendamiento”.

Thomas entregó una copia de su contrato de arrendamiento a Action News Jax, donde se indica que es responsable de todas las reparaciones necesarias para el edificio, excepto las relacionadas con el techo, las paredes exteriores y los cimientos. Dado que el problema de acumulación de agua se debe a un problema en el piso, Roth afirmó que no hay nada que se pueda hacer en este caso.

“Los contratos de arrendamiento generalmente existen para proteger al arrendador. Hay muy pocas cláusulas en un contrato de arrendamiento que beneficien al arrendatario”, concluyó Roth.

Roth le comentó a Action News Jax que los dueños de pequeños negocios siempre deberían consultar con un abogado antes de firmar un nuevo contrato de arrendamiento, principalmente para asegurarse de que no haya nada que los deje desprotegidos.

“Muchas veces, la gente se centra en la ubicación. No prestan atención a con quién están firmando un contrato a largo plazo”, dijo Roth.

Angela ahora está trabajando para reubicarse con su personal. Inició una campaña de recaudación de fondos para ayudar a cubrir los costos de la mudanza a un nuevo local, una vez que lo encuentre.

“Estoy haciendo todo lo posible para que permanezcamos juntos, porque eso es lo que realmente me importa. Somos una familia y amo a mis hijas. No estaría aquí sin ellas”, dijo Thomas.

