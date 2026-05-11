Aparece en Orange Park niño reportado como desaparecido

Jacksonville, Fla. — Una familia hispana en Jacksonville está celebrando el regreso de su hijo de 15 años, quien llevaba desaparecido desde el jueves, 7 de mayo.

La familia González alertó sobre la desaparición de uno de sus hijos, Joseph González, de 15 años de edad.

Las autoridades califican estos casos como niños en peligro o críticamente desaparecidos, porque aunque hayan huido de su entorno por sus propios medios están en riesgo inminente.

Luego de no saber nada de su hijo desde el jueves por la mañana, cuando desapareció sin dejar rastro, este lunes, 11 de mayo, el hijo mayor de la pareja dió aviso a los padres de que el pequeño había llegado a su casa en Orange Park.

“Yo le estoy diciendo a él que hable, porque lo primero que dijo es que no nos dijeran a nosotros nada, no le digas a mis papás,” expreso el padre del joven, Joseph González.

Pese a la situacion, la familia dice estar muy feliz de recuperar a su hijo.

“Solamente me mandaron una foto, yo creo que está bien, se mira bien…imagínese cuatro días, casi cinco días en la calle,” enfatizó el padre.

Resulta que todo fue un malentendido, ya que al niño le habrían dicho que no volvería a la escuela, pero por los días que le quedan en este año escolar.

Esto causó su reacción de huir.

“Es lo que me está platicando mi hijo, que él está enojado porque ya no lo vamos a mandar a la escuela, que él quiere seguir estudiando, lo que él no sabía es que nosotros estábamos en pláticas con la escuela, que lo íbamos a mandar, pero a otra escuela, no a esa misma, algo más cerca aquí de la casa. Entonces por eso él está enojado, esa es la única razón por la que él está enojado,” aclaró González.

Este caso no es el único que se ha reportado en esta zona, ya que en la última operación a gran escala, las autoridades lograron rescatar 43 niños que fueron reportados desaparecidos, 14 de estos al norte de la Florida, incluyendo Jacksonville, por lo que situaciones como éstas no pueden tratarse como casos aislados sino como un problema de seguridad pública que requiere cada vez mayor atención.

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