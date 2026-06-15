Hombre muere apuñalado en Sandalwood

Jacksonville, Fla. — La Oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO, por sus siglas en inglés) investiga la muerte de un hombre en la mañana del lunes, en el bloque 11000 de Atlantic Boulevard, a eso de las 2 a.m.

Según JSO, allí los agentes encontraron a un hombre de unos 50 años de edad, apuñalado en su abdomen.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Jacksonville transportó al hombre a un hospital cercano, donde falleció.

Según un comunicado de prensa del JSO, agentes siguieron un rastro de sangre hasta el bloque 12000 de Atlantic Boulevard donde, según JSO, la evidencia indica que inició el incidente.

Hasta el momento, no se ha anunciado ningún arresto en este caso ni se ha identificado la víctima.

Las autoridades le piden a cualquiera con información a contactar al JSO, llamando al 904-630-0500, por correo electrónico a JSOCRIMETIPS@JAXSHERIFF.ORG o llamando de manera anónima a Crimestoppers al 866-845-TIPS.

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