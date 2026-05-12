Preocupados vecinos de Springfield por exceso de velocidad en su comunidad

Springfield, Jacksonville, Fla. — Los vecinos en la comunidad de Springfield, en Jacksonville, están preocupados con el exceso de velocidad en su zona, luego de que se registraron dos accidentes de tránsito, en los pasados días, cerca de la intersección de la carretera West 9th y North Pearl.

Davy Habell, un residente del área, filmó uno de estos accidentes hace una semana.

Habell ha vivido en la zona por una década y dice que la carretera puede tornarse peligrosa y los carros que transitan por el área, ignoran el límite de velocidad de 25 millas por hora y que es una intersección con puntos ciegos.

Davy Habell Davy Habell, un residente de la zona, ha levantado preocupaciones por el exceso de velocidad en su comunidad en Springfield.

“La semana pasada, en el transcurso de siete días, hubo dos accidentes de tráfico; exactamente bajo las mismas circunstancias, justo aquí”, dijo Habell.

Habell también aclaró que ha enviado correos a la ciudad de Jacksonville para expresar sus preocupaciones con la seguridad en la zona y la necesidad de implementar medidas de seguridad.

Según Habell, la comunidad “ha tenido carros chocar contra la mitad de las casas que viven en esta carretera”.

Precisamente, el mapa de accidentes de tránsito de la oficina del sheriff de Jacksonville muestra 13 incidentes en los dos bloques que cubren la carretera.

“Aunque es un barrio antiguo, seguimos importando en este lado. es mejor arreglarlo ahora, antes de que alguien salga lastimado,” enfatizó Habell.

Action News Jax, estación afiliada con Telemundo Jacksonville, se comunicó con un ingeniero de tránsito de la ciudad, con quien hable dice ha estado en contacto para aclarar varias preguntas; entre estas, qué cualifica un área para que se implementen medidas de seguridad, si esta área está bajo consideración y de ser así, cuánto podría demorar.

Hasta el momento, no hemos recibido una respuesta.

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