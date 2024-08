Jacksonville abre centros de refugio por el Huracán Debby

JACKSONVILLE, Fla. — En respuesta al huracán Debby, la ciudad de Jacksonville ha abierto tres centros de refugio para ofrecer seguridad y asistencia a los residentes afectados por la tormenta. Las autoridades están trabajando diligentemente para garantizar que todos los que necesiten refugio puedan acceder a estos recursos vitales.

Centros de Refugio Disponibles:

- The Legends Center: Abierto para el público en general y para personas con necesidades especiales.

- Landmark Middle School: Abierto para necesidades generales y especiales, y también acepta mascotas.

- Lavilla School of Arts: Disponible exclusivamente para personas sin hogar.

Yanira Cardona, coordinadora de alcance hispana de la ciudad de Jacksonville, compartió consejos importantes para aquellos que planean utilizar estos centros de refugio. “Si se van a quedar en uno de estos centros, les recomendamos que traigan su ropa, comida, juguetes para sus niños, todo lo que sea importante para sus familias,” aconsejó Cardona.

Los centros de refugio están equipados para proporcionar un lugar seguro y acogedor, pero los residentes deben llevar artículos personales necesarios para su comodidad y bienestar.

