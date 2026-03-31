Cities with the fastest-growing home prices in Florida
The real estate frenzy spurred by the coronavirus pandemic continues, though at a slower pace. Buyers are still competing for a limited supply of housing, driving up prices for affordable properties.
The typical home value in the United States was $361,371 in February, 0.4% higher than the year before.
Increasing mortgage rates have slowed growth, with prices even declining in some places. But some areas are still seeing price jumps compared to the year before.
Stacker compiled a list of cities with the fastest-growing home prices in Florida using data from Zillow. Cities are ranked by the dollar change in the Zillow Home Values Index for all homes from the 12 months ending February 2026. The charts in this story were created automatically using Matplotlib. Data was available for 50 cities and towns in Florida.
#50. Florahome
- Typical home value: $210,068
- 1-year price change: +$1,181 (+0.6%)
- 5-year price change: +$39,704 (+23.3%)
- Metro area: Palatka, FL
#49. Fellsmere
- Typical home value: $233,698
- 1-year price change: +$1,417 (+0.6%)
- 5-year price change: +$67,134 (+40.3%)
- Metro area: Sebastian-Vero Beach, FL
#48. Century
- Typical home value: $190,711
- 1-year price change: +$1,439 (+0.8%)
- 5-year price change: +$37,351 (+24.4%)
- Metro area: Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL
#47. Palatka
- Typical home value: $204,123
- 1-year price change: +$1,640 (+0.8%)
- 5-year price change: +$47,841 (+30.6%)
- Metro area: Palatka, FL
#46. Highland Park
- Typical home value: $338,813
- 1-year price change: +$1,718 (+0.5%)
- 5-year price change: +$99,335 (+41.5%)
- Metro area: Lakeland-Winter Haven, FL
#45. Lake Butler
- Typical home value: $276,850
- 1-year price change: +$1,819 (+0.7%)
- 5-year price change: +$95,994 (+53.1%)
- Metro area: Lake City, FL
#44. Jennings
- Typical home value: $236,528
- 1-year price change: +$2,183 (+0.9%)
- 5-year price change: +$84,422 (+55.5%)
- Metro area: not in a metro area
#43. Tamiami
- Typical home value: $604,607
- 1-year price change: +$2,296 (+0.4%)
- 5-year price change: +$216,699 (+55.9%)
- Metro area: Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL
#42. Weirsdale
- Typical home value: $393,959
- 1-year price change: +$2,306 (+0.6%)
- 5-year price change: +$123,405 (+45.6%)
- Metro area: Ocala, FL
#41. Southwest Ranches
- Typical home value: $1,414,694
- 1-year price change: +$2,386 (+0.2%)
- 5-year price change: +$601,559 (+74.0%)
- Metro area: Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL
#40. Center Hill
- Typical home value: $255,500
- 1-year price change: +$2,494 (+1.0%)
- 5-year price change: +$61,128 (+31.4%)
- Metro area: The Villages, FL
#39. Melrose
- Typical home value: $308,486
- 1-year price change: +$2,542 (+0.8%)
- 5-year price change: +$83,817 (+37.3%)
- Metro area: Palatka, FL
#38. High Springs
- Typical home value: $326,589
- 1-year price change: +$2,557 (+0.8%)
- 5-year price change: +$93,542 (+40.1%)
- Metro area: Gainesville, FL
#37. Monticello
- Typical home value: $301,054
- 1-year price change: +$2,601 (+0.9%)
- 5-year price change: +$90,298 (+42.8%)
- Metro area: Tallahassee, FL
#36. Belle Glade
- Typical home value: $275,225
- 1-year price change: +$3,480 (+1.3%)
- 5-year price change: +$94,772 (+52.5%)
- Metro area: Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL
#35. Wauchula
- Typical home value: $225,962
- 1-year price change: +$3,521 (+1.6%)
- 5-year price change: +$80,343 (+55.2%)
- Metro area: Wauchula, FL
#34. Live Oak
- Typical home value: $251,529
- 1-year price change: +$4,104 (+1.7%)
- 5-year price change: +$78,427 (+45.3%)
- Metro area: not in a metro area
#33. Bell
- Typical home value: $287,863
- 1-year price change: +$4,326 (+1.5%)
- 5-year price change: +$91,788 (+46.8%)
- Metro area: Gainesville, FL
#32. Paxton
- Typical home value: $162,016
- 1-year price change: +$4,367 (+2.8%)
- 5-year price change: +$35,574 (+28.1%)
- Metro area: Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL
#31. Bristol
- Typical home value: $194,728
- 1-year price change: +$4,615 (+2.4%)
- 5-year price change: +$55,664 (+40.0%)
- Metro area: not in a metro area
#30. Hosford
- Typical home value: $170,726
- 1-year price change: +$4,683 (+2.8%)
- 5-year price change: +$51,515 (+43.2%)
- Metro area: not in a metro area
#29. Cross City
- Typical home value: $148,391
- 1-year price change: +$4,730 (+3.3%)
- 5-year price change: +$46,477 (+45.6%)
- Metro area: not in a metro area
#28. Hampton
- Typical home value: $267,355
- 1-year price change: +$5,033 (+1.9%)
- 5-year price change: +$83,541 (+45.4%)
- Metro area: not in a metro area
#27. Bushnell
- Typical home value: $291,496
- 1-year price change: +$5,039 (+1.8%)
- 5-year price change: +$83,657 (+40.3%)
- Metro area: The Villages, FL
#26. Zolfo Springs
- Typical home value: $273,165
- 1-year price change: +$5,363 (+2.0%)
- 5-year price change: +$98,882 (+56.7%)
- Metro area: Wauchula, FL
#25. Macclenny
- Typical home value: $299,500
- 1-year price change: +$5,563 (+1.9%)
- 5-year price change: +$75,238 (+33.5%)
- Metro area: Jacksonville, FL
#24. Keystone Heights
- Typical home value: $276,493
- 1-year price change: +$5,707 (+2.1%)
- 5-year price change: +$83,822 (+43.5%)
- Metro area: Jacksonville, FL
#23. Venus
- Typical home value: $356,944
- 1-year price change: +$6,098 (+1.7%)
- 5-year price change: +$119,967 (+50.6%)
- Metro area: Sebring-Avon Park, FL
#22. University Park
- Typical home value: $646,044
- 1-year price change: +$6,238 (+1.0%)
- 5-year price change: +$231,099 (+55.7%)
- Metro area: Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL
#21. O Brien
- Typical home value: $307,846
- 1-year price change: +$6,470 (+2.1%)
- 5-year price change: +$94,376 (+44.2%)
- Metro area: not in a metro area
#20. Islamorada
- Typical home value: $1,191,052
- 1-year price change: +$7,032 (+0.6%)
- 5-year price change: +$438,591 (+58.3%)
- Metro area: Key West, FL
#19. Molino
- Typical home value: $360,364
- 1-year price change: +$7,877 (+2.2%)
- 5-year price change: +$98,172 (+37.4%)
- Metro area: Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL
#18. Glen Saint Mary
- Typical home value: $376,893
- 1-year price change: +$8,640 (+2.3%)
- 5-year price change: +$104,765 (+38.5%)
- Metro area: Jacksonville, FL
#17. Pinetta
- Typical home value: $248,266
- 1-year price change: +$8,770 (+3.7%)
- 5-year price change: +$84,251 (+51.4%)
- Metro area: not in a metro area
#16. Ona
- Typical home value: $429,527
- 1-year price change: +$10,334 (+2.5%)
- 5-year price change: +$157,926 (+58.1%)
- Metro area: Wauchula, FL
#15. Sewalls Point
- Typical home value: $1,309,131
- 1-year price change: +$10,549 (+0.8%)
- 5-year price change: +$472,574 (+56.5%)
- Metro area: Port St. Lucie, FL
#14. Sanderson
- Typical home value: $286,766
- 1-year price change: +$10,797 (+3.9%)
- 5-year price change: +$63,617 (+28.5%)
- Metro area: Jacksonville, FL
#13. Old Town
- Typical home value: $209,834
- 1-year price change: +$10,850 (+5.5%)
- 5-year price change: +$66,250 (+46.1%)
- Metro area: not in a metro area
#12. Mayo
- Typical home value: $241,896
- 1-year price change: +$11,128 (+4.8%)
- 5-year price change: +$81,208 (+50.5%)
- Metro area: not in a metro area
#11. Neptune Beach
- Typical home value: $761,886
- 1-year price change: +$12,112 (+1.6%)
- 5-year price change: +$240,014 (+46.0%)
- Metro area: Jacksonville, FL
#10. Lake Clarke Shores
- Typical home value: $647,768
- 1-year price change: +$12,868 (+2.0%)
- 5-year price change: +$234,565 (+56.8%)
- Metro area: Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL
#9. Lake Hart
- Typical home value: $1,223,689
- 1-year price change: +$19,356 (+1.6%)
- 5-year price change: +$473,237 (+63.1%)
- Metro area: Orlando-Kissimmee-Sanford, FL
#8. Ocean Ridge
- Typical home value: $1,438,983
- 1-year price change: +$21,689 (+1.5%)
- 5-year price change: +$603,909 (+72.3%)
- Metro area: Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL
#7. Gulf Stream
- Typical home value: $2,622,569
- 1-year price change: +$23,366 (+0.9%)
- 5-year price change: +$1,096,397 (+71.8%)
- Metro area: Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL
#6. Surfside
- Typical home value: $1,272,196
- 1-year price change: +$24,244 (+1.9%)
- 5-year price change: +$566,929 (+80.4%)
- Metro area: Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL
#5. Fisher Island
- Typical home value: $6,679,220
- 1-year price change: +$85,988 (+1.3%)
- 5-year price change: +$3,156,924 (+89.6%)
- Metro area: Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL
#4. Golf
- Typical home value: $3,023,519
- 1-year price change: +$237,319 (+8.5%)
- 5-year price change: +$1,744,770 (+136.4%)
- Metro area: Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL
#3. Lake Buena Vista
- Typical home value: $6,118,701
- 1-year price change: +$671,009 (+12.3%)
- 5-year price change: +$3,034,805 (+98.4%)
- Metro area: Orlando-Kissimmee-Sanford, FL
#2. Golden Beach
- Typical home value: $7,657,278
- 1-year price change: +$714,653 (+10.3%)
- 5-year price change: +$3,747,526 (+95.9%)
- Metro area: Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL
#1. Jupiter Island
- Typical home value: $9,744,943
- 1-year price change: +$862,322 (+9.7%)
- 5-year price change: +$3,759,950 (+62.8%)
- Metro area: Port St. Lucie, FL