Adolescente detenido por robo a mano armada en operación conjunta de varias agencias

NASSAU COUNTY, Fla. — Un joven de 19 años fue arrestado tras haber cruzado los límites entre condados, acusado de robo a mano armada y de no haberse presentado ante el tribunal. Así lo informó la Oficina del Sheriff del Condado de Nassau.

Según explicaron, el arresto fue posible gracias al trabajo en conjunto entre la Oficina del Sheriff de Nassau y la de Jacksonville, quienes se unieron bajo el lema de “Policías sin Fronteras” para atrapar al joven fugitivo, identificado como Philip Mercado.

Mercado enfrenta cargos por robo a mano armada y por no acudir a una cita judicial, lo que se considera un delito menor.

Sobre la operación, el sheriff Bill Leeper destacó que esta colaboración es el camino a seguir para la policía hoy en día. “Al compartir información y coordinar recursos, las agencias pueden actuar más rápido y de forma más inteligente. Estamos orgullosos del trabajo en equipo, la dedicación y el profesionalismo de todos los involucrados”, comentó.

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