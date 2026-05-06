Ahorra dinero este verano con los “Días de $10″ en el zoológico de Jacksonville

JACKSONVILLE, Fla. — El Zoológico y Jardines Botánicos de Jacksonville trae de regreso los “Días de Diez Dólares” en fechas seleccionadas, lo que significa que la entrada general cuesta solo $10 por persona, sin necesidad de un código promocional.

La promoción estará disponible el 9 de junio, el 23 de junio, el 7 de julio, el 21 de julio y el 4 de agosto.

Cada transacción permite la compra de hasta cinco entradas.

Los visitantes pueden recorrer las exhibiciones de animales, comprar refrigerios y disfrutar de los jardines al aire libre antes de que comience el año escolar.

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