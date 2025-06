Cientos de personas se reúnen para iluminar el arcoíris del Puente Acosta durante el Mes del Orgullo

JACKSONVILLE, Fla. — Cientos de activistas LGBTQ+ se reunieron en dos eventos del Orgullo para dar inicio al mes del Orgullo.

La gente trajeron sus hijos, perros y seres queridos para iluminar el arcoíris nocturno en Jacksonville.

“Lo más importante para nosotros es simplemente ser tratados con igualdad”, dijo Don Tanner, quien asistió a los eventos.

El primer evento es la Marcha del Orgullo del Puente Acosta. La marcha comenzó en 2021 después de que el Departamento de Transporte de Florida (FDOT) amenazara con apagar las luces del orgullo en el puente Acosta durante el Mes del Orgullo.

Las luces del orgullo se mantuvieron encendidas ese año, y los organizadores del evento decidieron mantenerlo como una tradición.

Amy Glassman es la organizadora de la Marcha del Orgullo del Puente Acosta. Dijo que planea organizar este evento el próximo año.

“Con luces o sin luces, siempre habrá arcoíris en el puente Acosta en junio durante este evento”, dijo Glassman.

El segundo evento es la iluminación del Puente Comunitario Orgullo en Nuestras Libertades. El evento comenzó en 2024, después de que el FDOT lanzara su “Iniciativa de Verano de la Libertad”, que exigía que todos los puentes estatales se iluminaran de rojo, blanco y azul, comenzando el Día de los Caídos hasta el Día de trabajadores.

Además, el FDOT anunció hace unas semanas que los puentes estatales se iluminarán de rojo, blanco y azul solo en días festivos federales hasta 2026.

Esta fue la primera vez que ambos eventos se celebraron el mismo día.

Como resultado, cientos de personas de ambos eventos se reunieron para iluminar el Puente Acosta con los colores del arcoíris, encima del rojo, blanco y azul.

Matthew McAllister, organizador de Orgullo en Nuestras Libertades, afirmó que las luces que brillan juntas son simbólicas.

“Sin libertad no puede haber diversidad. Y sin diversidad, la libertad no tiene sentido”, dice McAllister. “No se puede separar una cosa de la otra”.

Action News Jax contactó al FDOT para preguntar si permitirían que los puentes estatales se iluminaran con los colores del Mes del Orgullo después de 2026. Hasta el momento, no hemos recibido respuestas.

Traducido al español por Aleny Villa.

