Conductores de Uber y Lyft se vuelven más selectivos ante alza en gasolina

JACKSONVILLE, Fla. — Mientras los precios de la gasolina siguen subiendo en toda la región, conductores locales de servicios de transporte por aplicación advierten que el aumento en la bomba está empezando a cambiar las cosas para los pasajeros, aunque las compañías aún no hayan aumentado oficialmente las tarifas.

Con grandes multitudes llegando al área por The Players Championship y las vacaciones de Spring Break, el aumento en la demanda está chocando con una fuerza laboral frustrada. Para conductores como Lawrence Woods, con diez años trabajando en la carretera, las cuentas simplemente ya no cuadran.

>>> VER ACTION NEWS JAX EN VIVO <<<

“Es un mal momento”, dijo Woods, quien conduce una SUV grande. “Puede que tenga que apagar algunos de esos viajes y quedarme solo con recorridos locales. Los viajes largos no valen la pena ahora mismo”.

Woods no es el único. Cada vez más conductores están “escogiendo” viajes más cortos para ahorrar gasolina, dejando sin aceptar rutas más largas y menos rentables. Otro conductor, Daian Mirabal, mostró recientemente registros de un viaje de siete millas que solo le habría dejado $4.75.

“No se puede gastar $50 o $60 en gasolina y esperar ganar $100 al día”, dijo Mirabal, señalando que esta semana menos conductores están llegando al Aeropuerto Internacional de Jacksonville (JIA).

Aunque Uber y Lyft aún no han anunciado un aumento oficial de precios para los usuarios en respuesta al alza de la gasolina, el mercado ya está reaccionando. Según las leyes de oferta y demanda, menos conductores en la carretera provoca precios dinámicos más altos y tiempos de espera más largos.

Los pasajeros ya están sintiendo el impacto. “Buscando viajes, sí se sentían un poco caros”, dijo Cammara, una pasajera que está en la ciudad por The Players. Rich Lenahan coincidió y señaló que si depende solo de estas aplicaciones, “va a salir caro” moverse por la ciudad. Dijo que pagó 120 dólares por un viaje de aproximadamente 32 millas.

“Le garantizo que habrá menos conductores en la carretera cuando el precio de la gasolina empiece a afectar lo que se llevan a casa”, advirtió Woods.

Uber aún no ha respondido a solicitudes de comentarios sobre posibles ajustes en las tarifas.

[DESCARGA: Aplicación gratuita Action News Jax para recibir alertas sobre noticias de última hora]

[REGÍSTRATE: Noticias Action News Jax - Titulares diarios]

Haz clic aquí para descargar las aplicaciones gratuitas de noticias y clima de Action News Jax; haz clic aquí para descargar la aplicación Action News Jax Now para tu Smart TV y haz clic aquí para ver Action News Jax en vivo.