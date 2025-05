DCPS: Arrestan a maestro sustituto luego de encontrar armas y municiones en su auto en el campus

JACKSONVILLE, Fla. — Un ex-profesor sustituto fue arrestado el martes tras ser hallado con varias armas en su vehículo en un campus de las Escuelas Públicas del Condado de Duval.

Abdiel Alexander Badillo-Martínez, de 29 años, enfrenta cargos por posesión de un arma de cañón corto, rifle o ametralladora, y por portación de armas ocultas o armas de fuego en cualquier escuela primaria o secundaria, según un informe de arresto de la Oficina del Sheriff de Jacksonville.

Alrededor de las 9 a.m. del martes, una empleada de la escuela primaria Southside Estates le dijo al oficial de seguridad escolar que Badillo-Martínez le dijo “que no tenía hogar y que tenía que guardar su arma de fuego en su vehículo porque no tenía dónde guardarla”, según el informe del arresto.

La empleada dijo que se enteró de esto el lunes cuando lo ayudó a conseguir un cerrajero para que abriera su auto cuando estaba en el campus, según el informe. Vio un arma en el piso de su auto y le dijo que no podía tener un arma en el campus.

El oficial de seguridad escolar y un sargento fueron a hablar con Badillo-Martínez, y la directora, Teresa Dowdell-Brown, informó en un mensaje a los padres que los estudiantes fueron desalojados del edificio mientras la policía investigaba y que se limitó la circulación de los estudiantes en toda la escuela.

Cuando la policía registró el auto de Badillo-Martínez, encontraron que el sustituto tenía varias armas, una gran cantidad de municiones y un cuchillo guardados en su auto, según el mensaje de Brown.

Los antecedentes penales obtenidos por Action News Jax muestran que Badillo-Martínez fue acusado de un delito menor por posesión de marihuana en octubre de 2023 y de una infracción de tránsito menor por conducir sin licencia en diciembre de 2023.

Sin embargo, según las DCPS, una persona no es elegible para empleo si ha sido condenada por dos delitos menores en los últimos 5 años.

Le enviamos preguntas a DCPS sobre cuánto tiempo llevaba Badillo-Martínez trabajando en el condado y cómo logró eludir la verificación de antecedentes del condado. Esto es lo que DCPS respondió:

“El distrito escolar no contrata directamente a los maestros sustitutos. En su lugar, contratamos a un proveedor de maestros sustitutos, ESS, quien se encarga de la contratación de personal docente temporal. https://ess.com/duval/”

“Dicho esto, los maestros sustitutos, al igual que los empleados del distrito escolar, deben someterse a una rigurosa verificación de antecedentes laborales y penales de Nivel II, que incluye la toma de huellas dactilares, procesada por el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida y el FBI. Esto cumple con la ley estatal y nuestras directrices de contratación. A continuación, se incluye un extracto de la Norma 6.08 de la Junta, que describe la norma del distrito para empleados y personal contratado, como los maestros sustitutos.

“Para mayor información, aquí encontrará un enlace al Estatuto Estatal que describe las infracciones de Nivel II que descalifican a las personas para trabajar en cualquier puesto que requiera contacto directo con estudiantes en un sistema escolar de distrito, una escuela chárter o una escuela privada.”

Brown indicó en su mensaje que “se le impedirá al sustituto trabajar en nuestra escuela o en cualquier escuela pública del condado de Duval en el futuro”.

Aquí está el mensaje completo de Brown enviado a las familias de Southside Estates:

“Hola familias de Southside Estates, les habla la directora Brown para informarles sobre una situación preocupante que ocurrió en el campus hoy.

“Todo comenzó ayer por la tarde cuando un miembro de nuestro personal se percató de que un maestro sustituto tenía un arma guardada en su auto. Esta mañana, el miembro del personal informó de ello a la policía escolar. La policía investigó y descubrió que el maestro sustituto tenía varias armas, una gran cantidad de municiones y un cuchillo guardados en su auto.

“Mientras la policía investigaba, desalojamos a los estudiantes del edificio 11, donde el maestro sustituto daba clases, y limitamos la circulación de los estudiantes en toda la escuela. Una vez finalizada la investigación y determinado que el edificio 11 era seguro, los estudiantes regresaron a sus aulas.

“El sustituto, cuyo nombre es Abdiel Badillo-Martínez, fue arrestado y enfrenta varios cargos. No parece que estuviera armado en el aula ni en el edificio escolar, es ilegal tener armas de fuego en cualquier lugar de la propiedad escolar. Como resultado de este incidente, se le prohibirá al sustituto trabajar en nuestra escuela ni en ninguna Escuela Pública del Condado de Duval en el futuro.

“Además, si bien agradezco que la empleada haya presentado el informe esta mañana, información de esa naturaleza debería haberse reportado de inmediato. Les aseguro que también estoy abordando este aspecto de la situación como un asunto de recursos humanos.

“La seguridad de sus hijos es nuestra prioridad, y todos compartimos la colaboración para mantener la seguridad de nuestro campus. En ese sentido, agradezco su colaboración para mantener seguros a nuestros estudiantes y personal, y su apoyo a nuestra escuela. Gracias de nuevo. Adiós.”

