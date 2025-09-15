Un motociclista muere tras colisionar con un automóvil en la zona de San Marco

JACKSONVILLE, Fla. — Un motociclista falleció tras colisionar con un automóvil el domingo por la noche en la zona de San Marco, Jacksonville. El choque ocurrió alrededor de las 9:06 pm. en la intersección de Atlantic Boulevard y San Mateo Avenue, según un comunicado de prensa de la policía de Jacksonville.

El motociclista, un hombre de unos 60 años, circulaba hacia el este por la cuadra 3000 de Atlantic Boulevard mientras un Honda sedán, conducido por un adolescente, se dirigía hacia el oeste.

“El conductor del Honda giró a la izquierda en San Mateo Ave. en dirección sur, interponiéndose en la trayectoria de la motocicleta”, indica el comunicado de prensa. “La motocicleta impactó el lado del pasajero del Honda sedán”.

El motociclista fue declarado muerto, según el comunicado de prensa. El conductor del Honda está cooperando con los investigadores, según el comunicado.

Aproximadamente una hora después, otro motociclista falleció en un accidente en la zona de East Arlington, Jacksonville.

La policía de Jacksonville informó que el motociclista, un hombre de unos 20 años, circulaba en una motocicleta deportiva en dirección sur por Girvin Road cuando no logró tomar una curva. El motociclista impactó contra el bordillo central y fue desechado de la motocicleta, según la policía. Fue declarado muerto, según un comunicado de prensa de la policía.

Traducido al español por Aleny Villa. Haga clic aquí para leer la historia original.

