Duval y bufete lanzan campaña “Respeta la señal de alto” ante regreso a clases

JACKSONVILLE, Fla. — Mientras miles de estudiantes locales se preparan para terminar sus vacaciones de invierno y regresar a las aulas mañana, los funcionarios escolares y un bufete de abogados local hacen un llamado urgente a los conductores para que reduzcan la velocidad y “respeten la señal de alto”.

Las Escuelas Públicas del Condado de Duval (DCPS) están lanzando una campaña de seguridad en colaboración con el bufete de abogados Farah & Farah para combatir lo que los funcionarios describen como una preocupante tendencia de accidentes de tránsito que involucran a estudiantes.

Según el superintendente de DCPS, Dr. Christopher Bernier, la primera mitad del año escolar 2025-2026 estuvo marcada por 17 incidentes de tránsito que involucraron a estudiantes que se dirigían a la escuela o regresaban a casa. Dos de esos incidentes fueron fatales.

“Deténganse cuando vean las luces y respeten nuestros autobuses para que nuestros hijos puedan ir y venir de la escuela de manera segura”, dijo Bernier. “Esperamos que esta campaña, ‘Sé seguro, hazte visible’, ayude a que la comunidad tome mayor conciencia de que nuestros estudiantes están en las calles”.

La urgencia está respaldada por datos. Una encuesta realizada por Sachs Media a 800 residentes del Condado de Duval reveló que el 89% de los encuestados ha presenciado a conductores que no se detienen cuando un autobús escolar tiene sus señales de alto extendidas y las luces intermitentes encendidas.

Para abordar el problema, los líderes de DCPS confirmaron que han contratado la instalación de cámaras con brazo giratorio en la flota de autobuses del distrito. Si bien el equipo está listo, el distrito está finalizando los protocolos legales necesarios para utilizar las grabaciones para el control del tránsito.

Mientras tanto, la campaña “Respeten la señal de alto” se transmitirá en las estaciones de radio y plataformas digitales locales a partir del martes. Los anuncios, que se emitirán hasta marzo, contienen una advertencia contundente: “Una decisión imprudente puede costar vidas. Respeten la señal de alto; protejan a los estudiantes de Jacksonville”.

El alcance de la campaña se ve reforzado por el bufete de abogados Farah & Farah, que está donando el tiempo de transmisión y los mensajes para los anuncios de televisión y redes sociales. Algo que, según los funcionarios de DCPS, no podrían costear de otra manera.

Al comenzar el segundo semestre, los funcionarios recuerdan a los conductores que permanezcan atentos en las zonas escolares y que se familiaricen con las leyes de seguridad de autobuses escolares de Florida, que exigen que los vehículos se detengan en ambas direcciones en carreteras sin división central cuando un autobús muestra sus señales de alto rojas.

