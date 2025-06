El DHS suspende la votación sobre la expansión del Centro de Procesamiento de ICE de Folkston

FOLKSTON, Ga. — Un acuerdo entre el Condado de Charlton y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para duplicar el tamaño de un centro de procesamiento local del ICE se suspendió a última hora el miércoles.

El acuerdo habría integrado el Centro Correccional D. Ray James en Folkston, Georgia, al Centro de Procesamiento del ICE de Folkston.

Ambas instalaciones son propiedad de la corporación penitenciaria privada: The Geo Group, que también las administra. El condado de Charlton actúa como socio del gobierno local para facilitar el flujo de fondos federales a Geo Group.

Actualmente, el centro de procesamiento de ICE tiene capacidad para poco más de 1,100 camas. La incorporación del Centro Correccional D. Ray James aumentaría esa capacidad en más de 1,800 camas, lo que elevaría el total a casi 3,000.

Esto convertiría a Folkston, Georgia, en el mayor centro de procesamiento de ICE de Estados Unidos, según el administrador del condado de Charlton, Glenn Hull.

“Esto generará aproximadamente 400 empleos adicionales en nuestra comunidad”, declaró Glenn Hull, administrador del condado de Charlton. “Esto representa un verdadero desarrollo económico en el sentido más amplio para el condado de Charlton”.

Hull declaró a Action News Jax que el acuerdo habría tenido un valor de más de 47 millones de dólares. Sin embargo, recibió una llamada de ICE el miércoles, quien le informó que la política federal impide al Departamento de Seguridad Nacional firmar un acuerdo de más de 20 millones de dólares. Hasta que se modifique la política federal, el acuerdo está en pausa. Hull espera que se concrete.

“Esto es muy importante para el condado de Charlton”, dijo Hull. “El desarrollo económico en el condado de Charlton es muy limitado. En las zonas no incorporadas, no proporcionamos agua ni alcantarillado, lo que dificulta mucho atraer personal”.

A pesar de que la votación de expansión ya no se llevó a cabo el jueves, algunos grupos de defensa siguen pidiendo el cierre definitivo de las instalaciones.

Documentos obtenidos por Action News Jax muestran que en 2022, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. realizó una inspección sin previo aviso del centro de procesamiento de ICE de Folkston, que alberga a presuntos inmigrantes indocumentados.

El informe determinó:

“Folkston no cumplía con los estándares en cuanto a condiciones de las instalaciones, atención médica, quejas, segregación, comunicación entre el personal y los detenidos, y manejo de sus bienes. Identificamos violaciones que comprometieron la salud, la seguridad y los derechos de los detenidos”.

Como resultado, el DHS formuló 13 recomendaciones al ICE.

El año pasado, Jaspal Singh, un detenido de 57 años del centro, falleció mientras se encontraba bajo custodia.

“Lamentablemente, la negligencia médica es bastante común en los centros de detención de ICE, y Folkston no es la excepción”, declaró Meredyth Yoon, quien colabora en la campaña para cerrar el Centro de Procesamiento de ICE de Folkston.

Yoon explicó que la campaña comenzó en 2022 tras enterarse de que el condado de Charlton y la empresa penitenciaria privada The Geo Group, propietaria y operadora del centro de procesamiento, estaban considerando ampliar las instalaciones. Ella cree que dicha ampliación causaría más perjuicios que beneficios.

“Esta expansión, o la expansión propuesta, le da al ICE la infraestructura para llevar a cabo este plan que, como saben, no solo consideramos extremadamente xenófobo y racista, sino también profundamente perjudicial para familias y comunidades tan grandes”, dijo Yoon.

Yoon y otros temen que el centro aún pueda experimentar una expansión en algún momento.

Action News Jax contactó a The GEO Group para intentar obtener una respuesta y comentarios sobre la expansión propuesta, pero aún no hemos recibido respuesta.

Traducido al español por Aleny Villa.Haga clic aquí para leer la historia original.

