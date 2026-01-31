Exámenes de licencia de conducir de Florida ahora solo en inglés

A partir del 30 de enero, cualquier persona que realice el examen para obtener la licencia de conducir en Florida deberá hacerlo en inglés.

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados del estado informó que esta nueva norma se aplica a todos los exámenes escritos y prácticos, incluidos los orales.

Hasta ahora, la mayoría de los exámenes escritos estaban disponibles en varios idiomas, pero los exámenes para licencias comerciales ya se realizaban principalmente en inglés o español.

La nueva política establece el inglés como el único idioma disponible para todo tipo de examen de licencia de conducir.

Esto significa que los servicios de traducción y los exámenes impresos en otros idiomas ya no están permitidos.

El estado ha actualizado su sistema de exámenes en toda Florida para implementar la nueva norma.

Funcionarios de Florida afirman que este cambio tiene como objetivo mejorar la seguridad vial.

Consideran que garantizar que todos comprendan las normas de tránsito en inglés ayudará a los conductores a tomar mejores decisiones al volante.

