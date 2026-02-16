Familia de Jacksonville escapa de incendio nocturno que destruyó su hogar de 18 años

JACKSONVILLE, Fla. — Una familia de Jacksonville está empezando de cero después de que un incendio de rápida propagación destruyera su hogar durante una de las noches más frías del año.

Billy y Heather McBeath, junto con su hija de nueve años, Bayleigh, lograron salir sanos y salvos, pero se encontraron en la gélida noche vestidos solo con sus pijamas. El fuego arrasó la casa en la que habían vivido durante 18 años en Durkee Drive, dejando la mayoría de sus pertenencias destruidas.

“Realmente no sabía qué estaba pasando. Nunca imaginé que pasaría por esto en mi vida. He estado en esta casa con mis padres desde que era un bebé. Pasamos nuestro Día de Acción de Gracias aquí con mi familia”, dijo Bayleigh McBeath.

Bayleigh estaba durmiendo en su habitación cuando sus padres se dieron cuenta de que algo andaba mal. La familia dice que no tenían electricidad y comenzaron a oler humo antes de que la situación se agravara rápidamente.

“El humo empeoraba cada vez más, así que tuvimos que salir de la casa”, dijo Billy McBeath Sr.

Billy McBeath Sr. dijo que solo tuvieron minutos para escapar mientras el humo llenaba la casa. Aunque el exterior de la casa permanece en pie, el interior sufrió graves daños. Billy dice que la habitación de su hija fue la más afectada.

“La mayor parte de los daños en su habitación son pérdida total; perdió todas sus pertenencias, todo lo que había en nuestra habitación, incluso el pasillo que conducía a una habitación”, dijo Billy McBeath Sr.

Asegura que la destrucción se extiende por casi toda la casa.

“Prácticamente todo lo que había en la casa”, dijo Billy McBeath Sr.

La pérdida es especialmente dolorosa para Billy, quien dijo que había tomado medidas para asegurar la seguridad de su esposa e hija en el futuro debido a problemas de salud previos.

“Así que lo que hice fue retirar mi 401(k) y liquidar la casa para asegurarme de que estuvieran bien en el futuro”, dijo Billy McBeath Sr.

“Y como regalo de Navidad para ella y mi hija, les di la escritura de la casa”, dijo Billy McBeath Sr.

“Y ahora ya no está”, dijo Billy McBeath Sr. La familia se aloja ahora con amigos mientras reconstruyen sus vidas. Se ha creado una cuenta de GoFundMe para ayudarlos a recuperarse.

