FIRST ALERT WEATHER: Soleado y ventoso con temperaturas en los 50 grados

JACKSONVILLE, Fla. — Notas del Equipo de First Alert Weather:

**Noches de frío récord en camino**

Se esperan noches muy frías este lunes y martes, con temperaturas mínimas en los 20 °F cerca y al oeste de la autopista 301, alrededor de 30 °F desde la 301 hasta la I-95, y cerca de 35 °F en las playas. Estas temperaturas están unos 20 grados por debajo del promedio y son unas dos semanas antes de la primera helada típica en el interior del sureste de Georgia… y unas cuatro semanas antes de lo normal para Jacksonville y el noreste de Florida.

El Día de los Veteranos será soleado pero todavía muy fresco, con máximas solo en los 50s (°F) y viento de 10 a 20 millas por hora, lo que hará que se sienta más frío.

Habrá escarcha generalizada temprano el miércoles, pero con menos viento que el martes. Después, empezará a subir la temperatura el miércoles por la tarde con máximas cerca de los 70 °F. Luego, el clima se mantendrá templado y seco del jueves al fin de semana.

TROPICOS:

No hay áreas de preocupación en la cuenca del Atlántico. Siempre más información en: “Hablando de los Trópicos con Mike”.

Pronóstico de 7 días de First Alert Weather:

LUNES EN LA NOCHE: Despejado y muy frío. Mínima: 32°F (récord=35°F/1977)MARTES: Soleado, ventoso y frío. Máxima: 56°F

MARTES EN LA NOCHE: Despejado y frío, con escarcha generalizada en zonas interiores y escarcha localizada cerca del agua. Mínima: 30°F (récord=31°F/2011)

MIÉRCOLES: Soleado, más cálido. Máxima: 69°F

JUEVES: Soleado. 44/74°F

VIERNES: Soleado. 47/74°F

SÁBADO: Mayormente soleado. 48/77°F

DOMINGO: Parcialmente soleado. 52/78°FLUNES: Parcialmente soleado. 53/78°F

