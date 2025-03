FIRST ALERT WEATHER: Tormentas hoy en el sureste de Georgia: calor casi récord esta semana

Seguimiento de un viaje matutino seco.

Es probable que haya neblina esta mañana.

Un día cálido con temperaturas entre los 80 grados.

La temperatura máxima récord de hoy en Jacksonville es 89 grados (2021).

Es posible que se produzcan fuertes tormentas dispersas esta tarde y a primera hora de la noche en el sureste de Georgia.

Es posible que haya vientos de 40-60 millas por hora con otra tormenta que se acerque a nuestra zona de visibilidad en el sureste de Georgia.

Es probable que las lluvias se debiliten significativamente si llegan a la frontera entre Florida y Georgia esta noche.

Mañana por la mañana habrá niebla dispersa.

Es posible que haya una lluvia aislada mañana.

Máximas mañana entre los 80 grados.

En algunos lugares, por primera vez este año, se alcanzarán los 90 grados

El polen se recuperará esta semana a medida que nos sequemos y nos calentemos.

HOY: Mayormente nublado y cálido. Tormentas aisladas por la tarde. Alto 88 grados

ESTA NOCHE: Mayormente nublado, lluvias aisladas, y neblinas. Bajo de 65 grados.

MARTES: Parcialmente soleado, lluvias aisladas 65/85

MIÉRCOLES: Parcialmente nublado y caliente. 63/88

JUEVES: Parcialmente soleado y caliente 67/88

VIERNES: Mayormente soleado 66/87

SÁBADO: Mayormente soleado 65/88

DOMINGO: Mayormente soleado 64/89

