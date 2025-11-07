Guide to the 2025 Jacksonville Fair | Events, tickets, dates, times, everything you need to know 🎡

JACKSONVILLE, Fla. — The Greater Jacksonville Agricultural Fair runs from Thursday, Nov. 6 through Sunday, Nov. 16. Here’s everything you need to know to enjoy the annual event which is in its final year at the current fairgrounds location downtown.
How to purchase tickets
CLICK HERE To purchase tickets to the fair
How much does the fair cost?
- $15 for adults
- $6 for children ages 6-12
- $60 for seniors ages 65+
- Children ages 5 and under are admitted free
- Mechanical ride tickets will be sold separately
Schedule of Events
Friday, November 7th
Gates & Rides Open 5pm – 11pm
5:30 PM – Racing Pigs (Grounds) - Tonal (Community Stage)
5:45 PM – Agricadabra (Grounds) – Aim High K9s (Exhibit Hall) - Bubble Factory (Grounds)
6:00 PM - Extreme Illusions & Escapes (Main Stage)
6:15 PM – Sea Lion Splash (Grounds)
6:30 PM – Scales, Tails, and Teeth (Grounds)
7:00 PM - Extreme Illusions & Escapes (Main Stage)
7:15 PM – Aim High K9s (Exhibit Hall) – Racing Pigs (Grounds)
7:30 PM – Bubble Factory (Grounds)
7:45 PM - Agricadabra (Grounds)
8:00 PM - Anytime At All: Beatles Tribute (Main Stage)
8:15 PM – Sea Lion Splash (Grounds)
8:30 PM – Scales, Tails, and Teeth (Grounds) - Mississippi Blues Band (Community Stage)
8:45 PM – Aim High K9s (Exhibit Hall)
9:00 PM – Racing Pigs (Grounds)
Saturday, November 8th
Gates & Rides Open Noon – 11pm
12:00 PM – The Connors Project w/ Donna Frost (Community Stage)
12:30 PM – Agricadabra (Grounds) - Racings Pigs (Grounds) - The Connors Project w/ Donna Frost (Community Stage)
1:00 PM – Aim High K9s (Exhibit Hall) – Bubble Factory (Grounds)
1:30 PM – Scales, Tails, and Teeth (Grounds) – Sea Lion Splash (Grounds) - Extreme Illusions & Escapes (Main Stage)
2:00 PM - Elyse Berlin (Community Stage)
2:30 PM – Agricadabra (Grounds) - Dennis Lee Band (Main Stage)
3:00 PM – Racing Pigs (Grounds) – Sea Lion Splash (Grounds)
3:15 PM – Shoeless Joe (Community Stage)
3:30 PM – Bubble Factory (Grounds)
4:00 PM – Aim High K9s (Exhibit Hall) - Extreme Illusions & Escapes (Main Stage)
4:15 PM – Scales, Tails, and Teeth (Grounds)
4:30 PM – Agricadabra (Grounds)
5:00 PM – Sea Lion Splash (Grounds) - Dennis Lee (Main Stage)
5:30 PM – Racing Pigs (Grounds) - The Debt (Community Stage)
6:00 PM – Bubble Factory (Grounds) - Extreme Illusions & Escapes (Main Stage)
6:30 PM – Aim High K9s (Exhibit Hall)
6:45 PM – Agricadabra (Grounds)
7:00 PM – Dennis Lee (Main Stage) - Tony Smotherman (Community Stage)
7:15 PM – Sea Lion Splash (Grounds)
7:45 PM – Scales, Tails, and Teeth (Grounds)
8:00 PM – Racing Pigs (Grounds)
8:15 PM – Bubble Factory (Grounds)
Sunday, November 9th
Gates & Rides Open Noon – 10pm
12:30 PM – Agricadabra (Grounds) - Racings Pigs (Grounds)
12:45 PM - Luke Shumpert (Community Stage)
1:00 PM – Aim High K9s (Exhibit Hall) – Bubble Factory (Grounds)
1:30 PM – Scales, Tails, and Teeth (Grounds) – Sea Lion Splash (Grounds) - Extreme Illusions & Escapes (Main Stage)
2:15 PM – Southside Cogic Mass Choir (Community Stage)
2:30 PM – Agricadabra (Grounds) - Dennis Lee (Main Stage)
3:00 PM – Racing Pigs – Sea Lion Splash (Grounds)
3:05 PM – Jeremy Wallace (Community Stage)
3:30 PM – Bubble Factory (Grounds)
4:00 PM – Aim High K9s (Exhibit Hall) - Extreme Illusions & Escapes (Main Stage)
4:15 PM – Scales, Tails, and Teeth (Grounds)
4:30 PM – Agricadabra (Grounds)
4:45 PM – The Worship Crew (Community Stage)
5:00 PM – Sea Lion Splash (Grounds) - Dennis Lee (Main Stage)
5:30 PM – Racing Pigs (Grounds)
5:45 PM – Michael Holloway (Community Stage)
6:00 PM – Bubble Factory (Grounds) - Extreme Illusions & Escapes (Main Stage)
6:30 PM – Aim High K9s (Exhibit Hall)
6:45 PM – Agricadabra (Grounds)
7:15 PM – Sea Lion Splash (Grounds)
7:45 PM – Scales, Tails, and Teeth (Grounds) - Lone Bone & Company (Community Stage)
8:00 PM – Racing Pigs (Grounds) - LOVESONG: Cure Tribute (Main Stage)
8:15 PM – Bubble Factory (Grounds)
Monday, November 10th
Gates & Rides Open Noon – 11pm
12:30 PM – Agricadabra (Grounds) - Racings Pigs (Grounds) - Bella Fiona (Community Stage)
1:00 PM – Aim High K9s (Exhibit Hall) – Bubble Factory (Grounds)
1:30 PM – Scales, Tails, and Teeth (Grounds) – Sea Lion Splash (Grounds) - Extreme Illusions & Escapes (Main Stage)
2:00 PM - Carolyn Ward (Community Stage)
2:30 PM – Agricadabra (Grounds) - Dennis Lee (Main Stage)
3:00 PM – Racing Pigs (Grounds) – Sea Lion Splash (Grounds) - Ava Rae Clark (Community Stage)
3:30 PM – Bubble Factory (Grounds)
4:00 PM – Aim High K9s (Exhibit Hall) - The Kimballs (Community Stage) - Extreme Illusions & Escapes (Main Stage)
4:15 PM – Scales, Tails, and Teeth (Grounds)
4:30 PM – Agricadabra (Grounds)
5:00 PM – Sea Lion Splash (Grounds) - Scholarship Announcements (Main Stage)
5:15 PM – Dennis Lee (Main Stage)
5:30 PM – Racing Pigs (Grounds)
6:00 PM – Bubble Factory (Grounds) - Extreme Illusions & Escapes (Main Stage)
6:30 PM – Aim High K9s (Exhibit Hall)
6:45 PM – Agricadabra (Grounds) - Jerry and Tim (Community Stage)
7:00 PM – Dennis Lee (Main Stage)
7:15 PM – Sea Lion Splash (Grounds)
7:45 PM – Scales, Tails, and Teeth (Grounds)
8:00 PM – Racing Pigs (Grounds) - The Broken Hearts: Tom Petty Tribute (Main Stage)
8:15 PM – Bubble Factory (Grounds)
8:30 PM – Leroy Copeland (Community Stage)
Tuesday, November 11th
Gates & Rides Open Noon – 11pm
12:30 PM – Agricadabra (Grounds) - Racings Pigs (Grounds) - Dixie Cats (Community Stage)
1:00 PM – Aim High K9s (Exhibit Hall) – Bubble Factory (Grounds) - Extreme Illusions & Escapes (Main Stage)
1:30 PM – Scales, Tails, and Teeth – Sea Lion Splash (Grounds)
2:00 PM - Underdawg (Community Stage) - Dennis Lee (Main Stage)
2:30 PM – Agricadabra (Grounds)
3:00 PM – Racing Pigs (Grounds) – Sea Lion Splash (Grounds) - Extreme Illusions & Escapes (Main Stage)
3:30 PM – Bubble Factory (Grounds)
4:00 PM – Aim High K9s (Exhibit Hall) - Dennis Lee (Main Stage)
4:15 PM – Scales, Tails, and Teeth (Grounds) - Lauren Woodall (Community Stage)
4:30 PM – Agricadabra (Grounds)
5:00 PM – Sea Lion Splash (Grounds) - Extreme Illusions & Escapes (Main Stage)
5:30 PM – Racing Pigs (Grounds) - The Johns Twins (Community Stage)
6:00 PM – Bubble Factory (Grounds)
6:30 PM – Aim High K9s (Exhibit Hall)
6:45 PM – Agricadabra (Grounds)
7:00 PM – Dennis Lee (Main Stage) - Brian Ernst (Community Stage)
7:15 PM – Sea Lion Splash (Grounds)
7:45 PM – Scales, Tails, and Teeth (Grounds)
8:00 PM – Racing Pigs (Grounds) - Heart Shaped Box: Nirvana Tribute (Main Stage)
8:15 PM – Bubble Factory (Grounds)
8:30 PM – Bear and Robert (Community Stage)
Wednesday, November 12th
Gates & Rides Open 5pm – 11pm
5:30 PM – Racing Pigs (Grounds) - Mississippi Blues Band (Community Stage)
5:45 PM – Agricadabra (Grounds) – Aim High K9s (Exhibit Hall) - Bubble Factory (Grounds)
6:00 PM - Extreme Illusions & Escapes (Main Stage)
6:15 PM – Sea Lion Splash (Grounds)
6:30 PM – Scales, Tails, and Teeth (Grounds)
7:15 PM – Aim High K9s (Exhibit Hall) – Racing Pigs (Grounds)
7:30 PM – Bubble Factory (Grounds) - Extreme Illusions & Escapes (Main Stage)
7:45 PM - Agricadabra (Grounds)
8:15 PM – Sea Lion Splash (Grounds)
8:30 PM – Scales, Tails, and Teeth (Grounds) - The Mojo Healers (Community Stage) - Fueled by Emo w/ Reckless Giants (Main Stage)
8:45 PM – Aim High K9s (Exhibit Hall)
9:00 PM – Racing Pigs (Grounds)
Thursday, November 13th
Gates & Rides Open 5pm – 11pm
5:30 PM – Racing Pigs (Grounds) - Violet Mourning (Community Stage)
5:45 PM – Agricadabra (Grounds) – Aim High K9s (Exhibit Hall) - Bubble Factory (Grounds)
6:00 PM - Extreme Illusions & Escapes (Main Stage)
6:15 PM – Sea Lion Splash (Grounds)
6:30 PM – Scales, Tails, and Teeth (Grounds)
7:00 PM - Extreme Illusions & Escapes (Main Stage)
7:15 PM – Aim High K9s (Exhibit Hall) – Racing Pigs (Grounds)
7:30 PM – Bubble Factory (Grounds)
7:40 PM – Bella Fiona (Community Stage)
7:45 PM - Agricadabra (Grounds)
8:00 PM - DJ Swiftie: Taylor Swift Dance Party (Main Stage)
8:15 PM – Sea Lion Splash (Grounds)
8:30 PM – Scales, Tails, and Teeth (Grounds) - Acoustic Flutation (Community Stage)
8:45 PM – Aim High K9s (Exhibit Hall)
9:00 PM – Racing Pigs (Grounds)
9:30 PM - Extreme Illusions & Escapes (Main Stage)
Friday, November 14th
Gates & Rides Open 5pm – 11pm
5:30 PM – Racing Pigs (Grounds) - Carolyn Ward (Community Stage)
5:45 PM – Agricadabra (Grounds) – Aim High K9s (Exhibit Hall) - Bubble Factory (Grounds)
6:15 PM – Sea Lion Splash (Grounds)
6:30 PM – Scales, Tails, and Teeth (Grounds) - Extreme Illusions & Escapes (Main Stage) - Lauren Woodall Band (Community Stage)
7:15 PM – Aim High K9s (Exhibit Hall) – Racing Pigs (Grounds)
7:30 PM – Bubble Factory (Grounds)
7:45 PM - Agricadabra (Grounds)
8:00 PM - Extreme Illusions & Escapes (Main Stage)
8:15 PM – Sea Lion Splash (Grounds)
8:30 PM – Scales, Tails, and Teeth (Grounds)
8:45 PM – Aim High K9s (Exhibit Hall)
9:00 PM – Racing Pigs (Grounds) - Quail (Main Stage)
Saturday, November 15th
Gates & Rides Open Noon – 11pm
12:30 PM – Agricadabra (Grounds) - Racings Pigs (Grounds) - Lee Hunter & The Gatherers (Community Stage)
1:00 PM – Aim High K9s (Exhibit Hall) – Bubble Factory (Grounds)
1:30 PM – Scales, Tails, and Teeth – Sea Lion Splash (Grounds)
2:00 PM - Extreme Illusions & Escapes (Main Stage) - Elyse Berlin (Community Stage)
2:30 PM – Agricadabra (Grounds)
3:00 PM – Racing Pigs (Grounds) – Sea Lion Splash (Grounds) - Mickey Sharp (Community Stage)
3:30 PM – Bubble Factory (Grounds)
4:00 PM – Aim High K9s (Exhibit Hall) - Extreme Illusions & Escapes (Main Stage) - Robbie Dammit (Community Stage)
4:15 PM – Scales, Tails, and Teeth (Grounds)
4:30 PM – Agricadabra (Grounds)
5:00 PM – Sea Lion Splash (Grounds) - Extreme Illusions & Escapes (Main Stage) - River City Rhythms (Community Stage)
5:30 PM – Racing Pigs (Grounds) - Will Moseley (Main Stage)
6:00 PM – Bubble Factory (Grounds)
6:30 PM – Aim High K9s (Exhibit Hall) - Kenzie’s Place (Community Stage)
6:45 PM – Agricadabra (Grounds)
7:00 PM – Erin Kinsey (Main Stage)
7:15 PM – Sea Lion Splash (Grounds)
7:45 PM – Scales, Tails, and Teeth (Grounds)
8:00 PM – Racing Pigs (Grounds)
8:15 PM – Bubble Factory (Grounds)
Sunday, November 16th
Gates & Rides Open Noon – 10pm
12:30 PM – Agricadabra (Grounds) - Racings Pigs (Grounds)
1:00 PM – Aim High K9s (Exhibit Hall) – Bubble Factory (Grounds)
1:30 PM – Scales, Tails, and Teeth (Grounds) – Sea Lion Splash (Grounds)
2:30 PM – Agricadabra (Grounds)
3:00 PM – Racing Pigs (Grounds) – Sea Lion Splash (Grounds) - Sparks in the Garden (Community Stage)
3:30 PM – Bubble Factory (Grounds)
4:00 PM – Aim High K9s (Exhibit Hall) - Extreme Illusions & Escapes (Main Stage)
4:15 PM – Scales, Tails, and Teeth (Grounds)
4:30 PM – Agricadabra (Grounds) - The Johns Twins (Community Stage)
5:00 PM – Sea Lion Splash (Grounds)
5:30 PM – Racing Pigs (Grounds)
6:00 PM – Bubble Factory (Grounds) - Extreme Illusions & Escapes (Main Stage)
6:30 PM – Aim High K9s (Exhibit Hall) - Moonstalker (Community Stage)
6:45 PM – Agricadabra (Grounds)
7:00 PM – Instagators (Main Stage)
7:15 PM – Sea Lion Splash (Grounds)
7:45 PM – Scales, Tails, and Teeth (Grounds)
8:00 PM – Racing Pigs (Grounds)
8:15 PM – Bubble Factory (Grounds)
