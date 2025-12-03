Hospitalizan a sospechoso tras tiroteo con sheriffs en St. Johns County

ST. JOHNS COUNTY, Fla. — La Oficina del Sheriff del condado de St. Johns (SJSO) está investigando un tiroteo con agentes involucrados, reportado en la US-1 el martes por la tarde.

La oficina del sheriff reportó el tiroteo en una publicación en línea, compartiendo que el tiroteo ocurrió alrededor de las 4:00 p. m., justo al sur de la intersección de la US-1 con International Golf Parkway. SJSO indicó que sus agentes estuvieron involucrados en un tiroteo con un “sujeto armado”, aunque la agencia no reveló con qué arma podría haber estado armado.

SJSO indicó que el sospechoso fue trasladado al hospital en estado crítico, pero la agencia no ha compartido la identidad del sospechoso, cuántos agentes estuvieron involucrados, qué provocó el tiroteo ni los detalles del mismo. Sin embargo, nos han informado que ningún agente resultó herido.

La investigación del tiroteo llevó a los agentes a bloquear ambos carriles de la US-1 por un breve periodo, antes de mantener bloqueada la US-1 Sur durante más de dos horas. Stephanie Foss declaró a Action News Jax que se vio atrapada en el tráfico inicial después de que los agentes comenzaran a responder al tiroteo.

“No dejaba de decir: ‘¡Dios mío!’, estábamos en shock”, dijo Foss. “Acordonaron todo y bloquearon ambos lados de la carretera. Pero fue muy agitado. Muy, muy rápido”.

Foss dijo que ella y su novio conducían por la US-1 cuando los agentes comenzaron a llegar a la zona para responder al tiroteo. Nos contó que una enfermera estaba sentada en el auto junto a ella e intentó salir para ayudarla, y fue entonces cuando, según Foss, escuchó su conversación con un agente sobre lo sucedido.

“La obligaron a irse y le dijeron que era una persecución a alta velocidad y que él salió de su auto, o mejor dicho, de su camioneta, para correr, y que estaba armado. Así que le dispararon”, dijo Foss.

La oficina del sheriff no ha confirmado ninguno de estos detalles sobre el tiroteo ni ha dicho si hubo persecución. Pero Foss dijo que la respuesta policial fue la mayor que jamás había visto.

“Policías, detectives, todos empezaron a llegar corriendo. Para cuando tomé esas fotos, probablemente había 30 agentes en el lugar”, dijo Foss.

