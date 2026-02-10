JFRD: Como propietarios pueden tomar medidas de precaución para proteger su hogar de incendios

JACKSONVILLE, Fla. — El Departamento de Bomberos y Rescate de Jacksonville insta a los propietarios de viviendas a tomar medidas de precaución para proteger sus hogares de incendios durante la temporada seca.

“Estamos viendo muchos incendios accidentales y algunos prevenibles”, declaró Aaron Bebernitz, jefe de entrenamiento del Distrito del JFRD.

Del 1 al 31 de enero, el JFRD informó que sus bomberos respondieron a 2089 llamadas relacionadas con incendios.

De estos, 38 fueron incendios de maleza, 29 incendios de leña y cuatro incendios de pasto.

La cantidad de incendios está obligando al JFRD a reasignar los recursos de su departamento.

>>> VER ACTION NEWS JAX EN VIVO <<<

“Con esta respuesta intensificada, todos nuestros camiones de rescate de maleza están completamente equipados en este momento”, dijo Bebernitz.

Bebernitz añadió que los propietarios de viviendas tienen maneras de proteger sus hogares de incendios en estas condiciones secas. “Las agujas de pino, las piñas, las hojas y las ramas se acumulan en los techos. Queremos recordarles a todos que limpien todo eso”, dijo Bebernitz.

Bebernitz también enfatizó la importancia de mantener los arbustos en buen estado.

“Eliminen toda la maleza y cualquier cosa que pueda agravar o agravar exponencialmente un incendio en su área”, dijo Bebernitz.

En caso de que su casa se incendie, Bebernitz aconsejó no ser un héroe y llamar al 911 de inmediato.

[DESCARGA: Aplicación gratuita Action News Jax para recibir alertas sobre noticias de última hora]

[REGÍSTRATE: Noticias Action News Jax - Titulares diarios]

Haz clic aquí para descargar las aplicaciones gratuitas de noticias y clima de Action News Jax; haz clic aquí para descargar la aplicación Action News Jax Now para tu Smart TV y haz clic aquí para ver Action News Jax en vivo.