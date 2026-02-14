JSO: Conductor de minimoto muere en accidente en Gate Parkway

JACKSONVILLE, Fla. — Un hombre de veintitantos años murió tras una colisión entre una minimoto y una camioneta SUV la madrugada del sábado en Gate Parkway, según la Oficina del Sheriff de Jacksonville.

El accidente ocurrió alrededor de la 1:10 a. m. en JT Butler Boulevard.

La policía informó que el hombre circulaba en una minimoto hacia el sur por el carril central de Gate Parkway cuando una camioneta SUV, conducida por una mujer de unos cincuenta años, giró a la izquierda desde JT Butler Boulevard hacia Gate Parkway en dirección norte.

Los dos vehículos chocaron en la intersección.

El Cuerpo de Bomberos de Jacksonville trasladó al conductor de la minimoto a un hospital local, donde fue declarado muerto.

El conductor de la camioneta SUV permaneció en el lugar y está cooperando con los investigadores.

El JSO afirma que esta es la 25.ª muerte por accidente de tráfico en el condado de Duval en lo que va del año.

